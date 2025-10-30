El presidente de Lituania rompe una lanza a favor de la Euroliga

No es ningún secreto que el baloncesto en Lituania es religión. El deporte referencia en el país báltico ha dado a varias estrellas tanto en el pasado como en la actualidad. Arvydas Sabonis, Rimas Kurtinaitis, Sarunas Jasikevicius, Jonas Valanciunas o el hijo del mismo Arvydas, Domantas, son algunos de los nombres más destacados que el país de menos de tres millones de habitantes ha dado.

Desde el pasado 2019, Gitanas Nauseda es el presidente de Lituania, y en un país en el que se respira baloncesto por cualquier esquina, el dirigente no es ajeno a lo que ocurre en el baloncesto europeo, con ese más que posible desembarco de la NBA en el viejo continente.

Zalgiris, una referencia de la Euroliga

La relación de Lituania con la Euroliga es sólida, con un Zalgiris que es uno de los clubes propietarios de la competición, y con un pabellón, el Zalgirio Arena, en los que se vive uno de los mejores ambientes competitivos, pero también a nivel de pureza y pasión: nada de lo que ocurre en Kaunas es artificial, y raro es el día que las más de 15.000 localidades del pabellón no están ocupadas.

En la línea de esa amenaza que supone la posible llegada de la NBA a Europa por el 'statu quo' que tiene la Euroliga en nuestro continente, Nausea quiso dar su opinión sobre lo que está ocurriendo, y lo que espera que se produzca con la posible llegada de los americanos al territorio de la mano de la FIBA. Fue a través de un post en su perfil de Facebook, en el que Nausea apeló al entendimiento de ambas organizaciones.

Las palabras del presidente de Lituania, Gitanas Nauseda

"Me gustaría que los jugadores del Žalgiris Kaunas afrontaran sus partidos pensando únicamente en el baloncesto y en su ansia de victoria. Lamentablemente, escucho cada vez más sobre una posible división emergente entre los clubes de baloncesto europeos, a medida que la organización de la NBA entra en Europa", arrancó un Nauseda que siguió con su reflexión. "Lituania apoya la idea de que las dos comunidades transatlánticas del baloncesto cooperen por el bien común. Lo peor que podría sucederle al baloncesto europeo y lituano sería la fragmentación del mercado europeo del baloncesto, cuando los intereses comerciales pesen más que los valores. El baloncesto, al fin y al cabo, es parte de la identidad de Lituania, una tradición transmitida de generación en generación, un pilar de nuestra diplomacia deportiva. La Euroliga encarna una dimensión social: une a clubes de grandes países y de otros pequeños en territorio, pero enormes en identidad baloncestística, como Lituania".

Zalgiris pasó por encima del Barça en el tercer cuarto / Valentí Enrich

"No podemos permitir que el baloncesto en Europa se convierta en una fuente de división. Insto a todas las organizaciones de baloncesto a ambos lados del Atlántico a cooperar en lugar de competir, a reconocer y valorar las profundas tradiciones del baloncesto europeo, y a recordar que los valores deben estar por encima de los intereses comerciales".

Gitanas Nauseda, presidente de Lituania / Twitter: @GitanasNauseda

El apoyo de Nauseda a la Euroliga

Por último, el presidente lituano apeló a que la competición americana decida invertir en la actual Euroliga, en lugar de tratar de crear una segunda competición que pueda fragmentar al baloncesto europeo. "La división significa retroceso. Y ya hay suficiente división en Europa: no contagiemos también al baloncesto con ese virus. La Euroliga y la FIBA ya resolvieron sus dolorosas disputas del pasado, y en lugar de reabrir viejas heridas, hago un llamado a la NBA para que invierta en la Euroliga. Una cooperación productiva —no la competencia— entre la Euroliga, la FIBA y la NBA conduciría al progreso y a la unidad del baloncesto europeo", comentó.

Por último, "Nauseda se mostró muy contento por como está comandando el exazulgrana Tomas Masiulis a Zalgiris, apelando a aquel equipo que se proclamó campeón de Europa en el año 99. Este año, me he sentido cada vez más conmovido por el deseo de los jugadores del Zalgiris Kaunas de ganar. Hay altibajos, por supuesto, pero una sensación de déjà vu sigue regresando. ¿Dónde he visto antes esos ojos encendidos de los jugadores del Žalgiris? ¿Quizá en 1999? ¡Deseo al equipo del Žalgiris otra noche llena de emoción y orgullo en su lucha de hoy!".