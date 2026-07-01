Las opciones de Scariolo tras su despido del Madrid

Sergio Scariolo, a pesar de no haber dejado oficialmente el banquillo del Madrid a la espera de la confirmación del club en un comunicado que ya tarda, ya ha empezado a valorar sus opciones de futuro y su intención es seguir entrenando a un club de primer nivel y al parecer, ya cuenta con alguna propuesta sobre la mesa.

El técnico de Brescia todavía está tratando de asimilar todo lo que le ha sucedido en las últimas semanas en el Madrid dónde cerró una mala temporada, sin títulos en las vitrinas blancas, y a pesar de quedarse a un suspiro de ganar la Euroliga sin sus pívots, las desastrosa eliminación en cuartos de final de Liga Endesa, hizo mucho daño al club.

El propio Scariolo reconoció que no se habían cumplido los objetivos, aunque rápidamente recogió el apoyo del presidente Florentino Pérez, por lo que se dio por hecho que iba a continuar al menos, un año más para tratar de revertir la situación.

Terremoto en la sección

Aunque los cambios introducidos en la sección con el regreso de Juan Carlos Sánchez, se han llevado por delante al secretario técnico, Sergio Rodríguez, a Martina Pocyus y también a Sergio Scariolo, que fue despedido ayer con una indemnizaciòn de tres millones de euros, pero que le obliga a buscar un nuevo destino.

Florentino le avaló para seguir aunque el nuevo responsable de la sección le hizo cambiar de opinión / RMADRID

El técnico está analizando el futuro que se le presenta, con la opción de tomarse un tiempo sabático aunque todo apunta a que está dispuesto a volver a coger un club, ya sea en la Liga Endesa o incluso se habla de que Italia podría ser su nuevo destino.

¿Una opción para el Barça?

Scariolo sigue gozando de un tremendo prestigio y la posibilidad de fichar por un equipo grande sigue intacta a pesar de haber vivido esta experiencia amarga en el Madrid, donde incluso se llevó los silbidos de los aficionados que no le perdonaron que perdiera la Copa del Rey, ni su mala racha final en la Liga Endesa.

Aunque su salida del Madrid podría abrirle las puertas a otros equipos, y algunos todavía no tienen entrenador, como es el caso del Barça. En el club, la intención es firmar a Paolo Galbiati con el que se está negociando, aunque si finalmente se tuerce el acuerdo con Baskonia, Scariolo podría ser una gran oportunidad para el Barça.

Scariolo tiene intención de seguir en primera línea aunque no está claro dónde / ACB

Tampoco tiene ahora mismo entrenador el Valencia Basket, después que el Madrid haya decidido incorporar a Pedro Martínez para sustituirle, y sería curioso que Scariolo acabara justamente en Valencia en un intercambio de cromos.

Aunque la opción que maneja ahora mismo más clara es la de volver a Itaila, El que parece más interesado es el Basket Club Roma SPQR, respaldado por la superestrella de la NBA Luka Doncic y el veterano ejecutivo Donnie Nelson, ya se está preparando para la nueva temporada y la presencia de Scariolo le daría un espaldarazo a este nuevo proyecto que arrancará desde la Eurocup.

Veremos qué decisión toma Scariolo porque él se encuentra muy a gusto en Marbella donde reside aunque volver a su país también es una opción que baraja entre seguro otras opciones que acabará teniendo porque su prestigio es indudable a pesar que su experiencia en Madrid no haya acabado bien.