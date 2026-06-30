El Real Madrid le comunica a Sergio Scariolo su despido

Sergio Scariolo ya es historia en el Real Madrid de baloncesto a falta de la confirmación oficial aunque ya le fue notificado al técnico en una reunión en Valdebebas. El conjunto blanco anunciará en las próximas horas que Sergio Scariolo deja de entrenar al conjunto blanco después de un año en el cargo en el que no ha podido llevar a ningún titulo a la sección después de haberse quedado muy cerca de lograr la Euroliga.

El decepcionante papel del Madrid en la Liga Endesa, dónde quedó eliminado a las primeras de cambio con La Laguna Tenerife a pesar de contar con la ventaja de campo, acabó siendo una losa para el técnico que ahora volverá a ser libre para negociar con el equipo que quiera.

El italiano, que en principio iba a continuar, ha acabado destituído con la entrada en la dirección de la sección de Juan Carlos Sánchez, que ha causado un ‘terremoto’ de cambios, empezando en la dirección deportiva, con la salida de Sergio Rodríguez y Martinas Pocius, que presentaron su dimisión al no contar con la confianza de Sánchez que ha realizado una reestructuración total con la anuencia del presidente Florentino Pérez.

El cuerpo técnico del Madrid cambiará de imagen el próximo año / ACB

Limpieza en los despachos

Tras realizar una ‘limpieza’ en los despachos ahora le ha llegado el momento a Scariolo que recibió la noticia que no cuentan con él de cara a la próxima temporada a pesar de tener ‘blindadas’ dos campañas más, por lo que echarle significará que deberán abonarles unos cinco millones de euros.

Juan Carlos Sánchez y Florentino Pérez han revolucionado la sección de basket del Madrid / SPORT.es

La salida de Scariolo significará la llegada al banquillo del Madrid de Pedro Martínez, que as sus 65 años y tras varios acercamientos del Barça en el pasado, el técnico catalán supondría una bocanada de aire fresco en el cuadro madridista después de una temporada complicada en la que Scariolo ha sufrido una extraña animadversión de una parte importante de la afición incluso desde las primeras semanas. El ayudante principal de Pedro Martínez será Paco Redondo, que regresa al club blanco.

Una salida costosa

Eso sí, a Florentino Pérez tocará pasar doblemente por caja. A ese millón de euros de la cláusula que establece el contrato de Pedro Martínez, habría que sumar el importante montante económico que habrá que desembolsar a Scariolo y a todos sus ayudantes, especialmente Luis Guil, el hombre de confianza que ya estuvo en la selección español.

El Madrid lo indemnizará con tres millones de euros, una cantidad neta que se lleva el entrenador italiano después de haber acumulado nada menos que 28 derrotas a lo largo de la campaña, una cantidad muy abultada y que refleja el malestar del club que ha decidido su salida, bien pagada, eso si...