El Barça, sin prisa pero sin pausa para fichar a Paolo Galbiati

El Barça ya está planificando la nueva temporada, especialmente con los fichajes que han de llegar en breve, aunque todavía no puede anunciar una de las piezas más importantes, sinó la mas determinante para el proyecto, como la figura del entrenador.

El conjunto azulgrana tiene claro que desea contar con el todavía entrenador del Kosner Baskonia, Paolo Galbiati, aunque con contrato en vigor con el cuadro vitoriano, el proceso de negociación se alargará más de lo previsto por una clara razón: el técnico, que guarda silencio, está a la espera de que ambos clubs se pongan deacuerdo en el aspecto económico para que Galbiati quede libre de su contrato con Baskonia y pueda firmar con el Barça lo antes posible.

Aunque todo ese proceso de negoaciación que ya está abierto entre ambas partes puede llevar un poco de tiempo, y podría suceder que el anuncio oficial de la llegada del nuevo entrenador se retrase todavía unos días con algunos de los nuevos ficahjes ya confirmados.

Bakonia puede 'cortar' a Galbiati

En el contrato de Galbiati con Baskonia hay una cláusula en la que el conjunto vitoriano puede ‘cortar’ al entrenador hasta el cinco de julio por ‘motu propio’ aunque, si no hay acuerdo con el Barça en esa fecha, lo más probable es que no la utilicen ya que su interés es sacar un rendimiento económico a la salida del italiano.

Baskonia no suelta a Galbiati, a pesar del interés del Barça / ERDEM SAHIN / EFE

En Baskonia continuan dando por hecho que el entrenador seguirá siendo Galbiati, aunque todo apunta a que ya tienen un recambio en el bolsillo y preparado para tomar el relevo del italiano, se trata de Velimir Perasovic, que ya estuvo dirigiendo al cuadro baskonista y que recientemente ha cortado su relación con el UNICS Kazan.

Una negociación entre Barça y Baskonia que se puede alargar en el tiempo, dependiendo de si ambas partes están dispuestas a ceder, algo que tendrá que suceder en algún momento porque Galbiati, que se encuentra muy feliz en Vitoria, no quiere dejar pasar la oportunidad de entrenar al Barça, que ahora llama a su puerta.

Galbiati ya tendría un acuerdo con el conjunto azulgrana que ya le hizo llegar su propuesta, aunque como tiene contrato en vigor, no puede hacer nada más que esperar a que se resuelva el tema entre ambos conjuntos, y desde Vitoria harán todo lo posible por sacar el máximo rendimiento a la salida de su técnico.

Un nuevo Baskonia

Galbiati ha dado un vuelco al equipo vitoriano, que no lograba una Copa del Rey desde hacía 17 años y además ante el Real Madrid, aunque luego las cosas no han funcionado demasiado bien en la Euroliga y tampoco ha sido una Liga Endesa brillante.

Paolo Galbiati ha dado un nuevo aire a Baskonia y es lo que espera el Barça con su llegada / EFE/Manuel Bruque

Un cara y cruz que llevó a pensar que Baskonia iba a prescindir de sus servicios, aunque el propio técnico, en rueda de prensa, quiso acallar los rumores de su salida, anunciando que el máximo accionista, Josean Querejeta, le había asegurado que seguiría al frente del equipo.

Aunque la llamada del Barça ha trastocado los planes de Baskonia, que rápidamente se movió para asegurarse el regreso de Perasovic, expectante a lo que suceda en los próximos días para iniciar una nueva etapa en el conjunto vitoriano.