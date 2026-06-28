El Madrid ya tiene candidatos a ocupar el puesto de Scariolo, en la puerta de salida

A Sergio Scariolo, ante su más que posible salida como entrenar del Madrid, ya le han salido candidatos para sustituirle al frente del equipo blanco después de una temporada sin títulos y todavía escocidos por la pronta eliminación en los play-offs de la Liga Endesa ante La Laguna Tenerife.

Cuando parecía que el técnico italiano tenía asegurada la continuación por decisión del presidente Florentino Pérez, la llegada de nuevo a la dirección de la sección blanca de Juan Carlos Sánchez, ha dado un giro radical a la situación.

Con Scariolo todavía en el banquillo, ya han saltado el director ejecutivo Paco Robles, además del director deportivo, Sergio Rodríguez y su ayudante, Martynas Pocius, que no han tenido más que un año de confianza a pesar de haber actuado con rapidez con las lesiones sufridas, especialmente en el juego interior.

Limpieza total en la sección

Y tras realizar una ‘limpieza’ en los despachos parece que ahora le ha llegado el momento a Juan Carlos Sánchez de notificarle a Scariolo que no cuentan con él de cara a la próxima temporada a pesar de tener ‘blindadas’ dos campañas más, por lo que echarle significará que deberán abonarles unos cinco millones de euros.

La salida de Scariolo podría arrastrar a la mayoría de asistentes del banquillo blanco / ACB

Sánchez, que curiosamente fue el que lo despidió en su primera etapa en el Madrid en 2002, ahora parece que le tocará notificar de nuevo el despido del italiano que solo habrá tenido un año de trabajo en la casa blanca después de dejar su exitosa etapa con la seleccionadory volver a los banquillos dela Euroliga.

El nuevo responsable de la sección, que cuenta con la confianza total del presidente Florentino Pérez, también tendrá la misión de buscarle un relevo entre los entrenadores de prestigio a nivel europeo, sea con contrato --con el objetivo de lograr una rescisión barata- o libres.

Nombres ilustres, candidatos

En el Madrid, los primeros nombres que han surgido son los de Ergin Ataman, despedido del Panathinaikos, el griego Ioannis Sfairopoulos, y también el croata Velimir Perasovic, que ha dejado el UNICS Kazán y que también interesaba al Kosner Baskonia, si finalmente se ejecuta la salida de Paolo Galbiati en dirección al Barça.

Florentino Pérez confía en Juan Carlos Sánchez para que recomponga la sección tras la debacle de la pasada temporada / EFE

También cuentan sobre la mesa con otros nombres como el del griego Dimitris Itoudis, con el que no han quedado muy satisfechos en el Hapoel Tel Aviv después de la fuerte inversión realizada. Curiosamente, el Real Madrid de Scariolo eliminó a Itoudis en la serie de cuartos de final de manera bastante plácida.

Veremos qué sucede en esa reunión que definirá el futuro del entrenador, aunque todo apunta a que Juan Carlos Sánchez, que ha cambiado por completo la sección, también se llevará por delante al italiano, que no parece dispuesto a perdonar ni un euro de ese gran contrato, y el de sus ayudantes, que también se van con él.