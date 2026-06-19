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BALONCESTO

Oficial: Sergio Rodríguez dimite como director deportivo del Real Madrid

El regreso de Juan Carlos Sánchez al frente de la sección blanca empuja al 'Chacho' a salir del club

Sergio Rodríguez, hablando distendidamente con Florentino Pérez

Sergio Rodríguez, hablando distendidamente con Florentino Pérez / R.MADRID

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Manel Ibañez

Sergio Rodríguez ya es historia en los despachos del Real Madrid. Tras una temporada llena de fracasos, las últimas noticias llegadas desde la capital anunciaban salidas en la cúpula deportiva. Y ya se están empezando a dar. El regreso de Juan Carlos Sánchez a la dirección deportiva de la sección es incompatible con la continuidad del 'Chacho', que ha presentado la dimisión y ha sido aceptada.

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