Oficial: Sergio Rodríguez dimite como director deportivo del Real Madrid

Sergio Rodríguez ya es historia en los despachos del Real Madrid. Tras una temporada llena de fracasos, las últimas noticias llegadas desde la capital anunciaban salidas en la cúpula deportiva. Y ya se están empezando a dar. El regreso de Juan Carlos Sánchez a la dirección deportiva de la sección es incompatible con la continuidad del 'Chacho', que ha presentado la dimisión y ha sido aceptada.