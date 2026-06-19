BALONCESTO
Oficial: Sergio Rodríguez dimite como director deportivo del Real Madrid
El regreso de Juan Carlos Sánchez al frente de la sección blanca empuja al 'Chacho' a salir del club
¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
Sergio Rodríguez ya es historia en los despachos del Real Madrid. Tras una temporada llena de fracasos, las últimas noticias llegadas desde la capital anunciaban salidas en la cúpula deportiva. Y ya se están empezando a dar. El regreso de Juan Carlos Sánchez a la dirección deportiva de la sección es incompatible con la continuidad del 'Chacho', que ha presentado la dimisión y ha sido aceptada.
- ¡Acuerdo del Madrid con Enzo Fernández!
- Valencia Basket - Barça, en directo: resultado del primer partido de las Finales de Liga Endesa, en vivo
- El Real Madrid pone límite a la operación Olise: 220 millones
- Juni Calafat, tras los pasos de Bouaddi: 'Jugará en el Real Madrid el próximo año
- El brutal mensaje de Topuria a su agente tras la dura derrota ante Gaethje: habla por sí solo
- Gavi: 'Si estás en mi equipo, me amas; si no estás en mi equipo, seguramente me querrás matar
- Comunicado de la familia Messi sobre el estado de salud del padre de Leo
- El Barça ya sabe el precio de Javi Guerra