Sergio Scariolo rompe su silencio tras la eliminación del Real Madrid en ACB: pide perdón y no dimite como entrenador blanco

Después de despedir la temporada antes de lo previsto con la eliminación en el play-off de la Liga Endesa a manos de La Laguna Tenerife en los cuartos de final, Sergio Scariolo, entrenador del Real Madrid, ha roto su silencio para compartir sus reflexiones una vez que ha finalizado la campaña. La primera en su vuelta al club, que ha quedado cerrada sin títulos.

El técnico italiano fue el blanco de las críticas de la afición madridista, y muchas fueron las voces que pidieron su dimisión tras cerrar el año sin tocar metal. Pero Scariolo, con contrato hasta 2028, descarta este escenario y ya se centra en hacer mejor las cosas, tanto él como su staff, de cara a la próxima campaña.

Sergio Scariolo, entrenador del Real Madrid / EFE

El comunicado de Scariolo

"Después de un par de días para tomar perspectiva, siento la necesidad de reiterar lo que dije al terminar el último partido del playoff: durante la última semana no hemos estado a la altura de lo que la historia de este club y el apoyo constante de la afición se merecen y solo podemos pedir disculpas por ello. Personalmente, lamento no haber sido capaz de ayudar al equipo a recuperar la energía competitiva tras el gran esfuerzo de la Final Four y asumo totalmente la responsabilidad", comienza un comunicado en el que también reivindica la gran faena hecha a lo largo del camino.

"Hoy siento también la necesidad de agradecer a directivos, técnicos y jugadores por su profesionalidad y capacidad de trabajo. La labor de todos ellos durante tantos meses nos permitió, a pesar de las circunstancias adversas, tener una excelente temporada regular en la Liga ACB, asegurando el primer puesto de esta con mucha antelación, y quedarnos muy cerca de ser campeones de Europa", destaca un Scariolo que hace autocrítica para tratar de subsanar los fallos que ha tenido el Real Madrid en el momento en el que los títulos han estado en juego.

Sergio Scariolo, entrenador del Real Madrid / EFE

Mensaje con autocrítica

"Tenemos que mejorar y corregir errores, yo el primero. El trabajo diario bien hecho de todas estas personas ha sido y es la herramienta más eficaz para mirar al futuro con optimismo. ¡Hala Madrid!", finaliza la nota del técnico italiano.

El Real Madrid ha cerrado el curso en blanco, y no ha conseguido ninguno de los cuatro títulos por los que compitió. Perdió ante Valencia Basket la Supercopa Endesa, contra Baskonia la Copa del Rey, frente a Olympiacos en la gran final de la Euroliga, y por último la dolorosa e inesperada eliminación en los cuartos de final del play-off de la Liga Endesa ante La Laguna Tenerife.

Sequía de títulos en el fútbol y en el basket blanco

El técnico italiano podía estar en la cuerda floja, tras finalizar el curso sin títulos. De hecho, el Real Madrid llevaba 16 años sin combinar una sequía de trofeos entre fútbol y baloncesto, que este año se ha vuelto a repetir en contra de los intereses del club blanco. Chus Mateo fue despedido el pasado verano tras levantar la Liga Endesa, y el actual seleccionador español había logrado seis títulos (dos ACB, dos Supercopas, una Copa del Rey y una Euroliga) en las tres temporadas que dirigió al equipo.

El Real Madrid hace oficial la salida de Chus Mateo / Real Madrid

Pero hace pocas horas 'Marca' anunció que, pese a la tremenda decepción de no levantar ningún título en esta 25/26, Scariolo iba a conservar el cargo la próxima temporada. El Real Madrid decidió iniciar un nuevo proyecto, con una inversión multimillonaria: tan solo en salarios de plantilla, la sección tenía previsto un gasto de más de 50 millones de euros, en unas cifras aportadas por el portal '2playbook'. Ahora, volverá a ser un verano de cambios en el baloncesto blanco, pero no se llevarán a cabo en el banquillo.