Jabari Parker presiona al Partizan para lograr su libertad con destino al Joventut

El Joventut ha mostrado su deseo su intención de incorporar al ex jugador del Barça y todavía miembro del Partizan, Jabari Parker, para ocupar el puesto que dejó hace unos días Sam Dekker, que rescindió su relación con el conjunto verdinegro, según avanzó el periodista Xavi Ballesteros este jueves.

El equipo badalonés ya le ha hecho saber el interés de contratarlo, en principio hasta final de temporada, con el objetivo de que pueda incorporarse al equipo lo antes posible, pero todo está en manos del Partizan de Belgrado con el que tiene contrato y por tanto debe ser el jugador el que debe ejercer presión para conseguir su libertad.

Lo que está claro es que Parker y el Partizan parecen haber llegado a un punto de no retorno, y el técnico, Joan Peñarroya lo ha dejado de utilizar por decisión técnica en las últimas semanas. Ya no participó en la última jornada de la Euroliga y no parece que tampoco vaya a jugar este viernes ante el Madrid en el Stark Arena.

Parker no se siente cómodo en Partizan y busca una salida con el objetivo de volver a la Liga Endesa con el Joventut / EUROLEAGUE

Dispuesto a volver a la Liga Endesa

Parker, que disfrutó de Barcelona en su etapa en el Barça, ve con buenos ojos su regreso a la Liga Endesa, en principio para poder completar esta campaña y poder ayudar a los de Dani Miret en este momento culminante de la temporada donde llegan los títulos importantes, como la Copa del Rey, la fase definitiva de la Basketball Champions League y la Liga Endesa, los tres títulos por los que quieren luchar los verdinegros.

La idea es que pudiera incorporarse lo antes posible, pero todo depende de la rescisión del contrato, y las facilidades que ponga el conjunto serbio, que intentará ofrecerle el menos dinero posible ante el deseo del jugador de salir lo antes posible.

Joan Peñarroya le indica la puerta de salida a Parker y espera que deje el club pronto tras un acuerdo económico / PARTIZAN

El club verdinegro lo quiere incorporar de inmediato, aunque pensando en la competición europea, donde el Joventut tiene despositadas muchas esperanzas ya que la Fase Final se jugará en el Olímpic, deberá poder inscribirlo antes de la fecha límite del próximo 31 de mazo.

Interés mútuo

Parece que el interés del club badalonés y el jugador es mútuo, ya que Parker no puede incorporarse a otro equipo de la Euroliga, y volver a un lugar conocido y dónde siempre se sintió cómodo junto a su familia facilitaría el acuerdo.

Durante la temporada regular de la Euroliga 2025-26, Parker promedió 7,7 puntos, 2,5 rebotes y 0,7 asistencias en 15 partidos. En seis partidos de la Liga ABA de AdmiralBet, registró 9,1 puntos y 2,4 rebotes por encuentro. Sin embargo, le ha costado conseguir minutos de juego, especialmente desde su reencuentro con su exentrenador del Barcelona a finales de diciembre.