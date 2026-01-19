Peñarroya señala a Jabari Parker: "Está fuera de forma, es un problema suyo"

Joan Peñarroya compareció en la previa del Bayern - Partizán de este martes (20:30 h), un duelo correspondiente a la Jornada 23 de la Euroliga. Para dicho encuentro, no será de la partida Jabari Parker. El ex del Barça no está viviendo una situación nada fácil en Belgrado, y está lejos de cumplir con las expectativas que se generaron en verano, cuando firmó el contrato más alto de la historia del Partizán.

Peñarroya, contundente con la situación de Jabari

El técnico no tuvo pelos en la lengua para valorar la situación de Jabari, de quién aseguró que no está disponible para jugar: "Jabari no entrenó la semana pasada. Está muy claro que está fuera de forma ahora mismo. Necesita entrenarse, necesita recuperar… y mejorar mucho su estado de forma. Si no, no es posible que esté en el equipo", comentó.

Jabari Parker vive una situación complicada en el Partizán / Valentí Enrich

Peñarroya fue muy tajante y señaló al jugador como único responsable de su situación: "La situación es un problema de Jabari. Si quiere ayudar al equipo, tiene que demostrarlo cada día durante los entrenamientos. Tiene que demostrar al equipo que quiere ayudar. Tiene que mejorar su rendimiento, es muy simple”.

Sin Parker, Peñarroya buscará su primera victoria en Euroliga al frente del Partizán. En los primeros cinco compromisos europeos al frente del banquillo serbio, todo han sido derrotas. Actualmente son colistas con un balance de 6-16.