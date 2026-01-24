El ataque del Presidente de Partizán a Jabari Parker: "Es el problema, pero echarlo cuesta cinco millones"

Después de muchas y muchas semanas, Partizán empieza a sonreír en la Euroliga. La doble cita en Múnich ante Bayern y Hapoel Tel Aviv no le ha podido sentar mejor al equipo de Joan Peñarroya, que derrotó al conjunto de Svetislav Pesic por 63-67 y al de Dimitris Itoudis por 104-101 en uno de los mejores partidos de la competición europea en lo que va de temporada.

Antes de derrotar al líder de la Euroliga en la prórroga, el Presidente de Partizán, Ostoja Mijailovic, tuvo un encuentro con la prensa para hablar sobre la crítica situación que vive el club en Europa, en una situación que ha mejorado algo en tres días.

Uno de los temas que se trató fue la situación de Jabari Parker. Tras abandonar el Barça el pasado verano, el ala-pívot estadounidense fue la gran incorporación de Partizán el pasado verano, firmándole el contrato más alto de la historia del conjunto serbio, cifrado en su momento en dos años y cinco millones de euros.

Jabari Parker, en un partido de Euroliga con Partizán / EFE

Jabari Parker, lejos de su mejor nivel

Pero la realidad es que, tras haberse disputado ya la primera mitad de la temporada, el rendimiento de Parker en Belgrado está muy por debajo de las expectativas con su llegada a la capital serbia. Zeljko Obradovic no logró sacar su mejor versión, y Peñarroya anunció a principios de esta semana que el jugador estaría al margen del equipo por no estar en un nivel de forma adecuado.

Antes de esa mesa redonda con la prensa que recogen medios como 'Mozzart Sport', Mijailovic hizo unas declaraciones al canal SOS en las que lanzó un duro dardo a Jabari. "El problema del Partizan se llama Jabari Parker, no nos engañemos. Parker y (Shake) Milton son casi cinco millones brutos", reconoció el dirigente de Partizán. Pero sus palabras no se quedaron ahí.

Jabari Parker junto a Obradovic en un partido de Euroliga / Partizan

El precio de echar a Jabari Parker

Cuestionado por el motivo por el cual el club no rescindía el contrato de Parker, Mijailovic no pudo ser más claro. "¿Cómo pretenden que rescindamos su contrato? Si mañana lo hacemos, tendríamos que pagarle cinco millones de golpe. De este modo, en cambio, se le paga a plazos. Cuando un jugador tiene un contrato de dos años, se le abona mes a mes; pero si rescindes, estás obligado a pagarle todo de inmediato", declaró.

El Presidente también se refirió a otros asuntos peliagudos que han agitado la actualidad del club, como la salida de Tyrique Jones, al que acusaron de haberle hecho la cama en su momento a Obradovic. "Echamos al jugador que creíamos que lo había hecho".

Jabari Parker, en el partido de Euroliga entre Partizán y París Basketball / Euroleague

Por lo tanto, la realidad de Jabari Parker en el Partizán no deja de agravarse a medida que van pasando los días. Su salida del equipo ha coincidido con dos victorias en Euroliga, algo que incluso le podría restar minutos en una hipotética vuelta. Algo que no está claro viendo como está la situación, e intuyendo que en su vuelta al Belgrado Arena no tendrá que soportar, precisamente, escenas muy agradables con su actual afición.