¡Bombazo! Jabari Parker, a un paso del Joventut

Movimiento inesperado en la ACB. El ASISA Joventut está trabajando en la incorporación de Jabari Parker, según informa el periodista Xavi Ballesteros. El norteamericano no está teniendo minutos en el Partizan de Joan Peñarroya y vería con buenos ojos regresar a las tierras catalanas hasta final de temporada. Una operación que está bien encaminada.

La figura de Jabari es ideal para un Joventut que busca un jugador de su perfil tras la marcha de Sam Dekker, que estaba teniendo un mal año a nivel deportivo y de lesiones y optó por viajar a Estados Unidos para tratar su hombro. Su posible relevo es de garantías, y es que Parker mostró un buen nivel con el Barça durante dos temporadas y conoce perfectamente la competición en España.

Jabari Parker, con el Partizan de Peñarroya / PARTIZAN

La gran duda es la facilidad que pondrá el Partizan para llevar a cabo dicha operación. Sin embargo, la realidad es inevitable: Jabari lleva más de un mes sin saltar a pista con el conjunto serbio. De hecho, la última vez que jugó a las órdenes de Joan Peñarroya fue en el Palau Blaugrana, el pasado 9 de enero, aunque su presencia en la cancha fue más que discreta.

La intención del Joventut es la de cerrar el fichaje de Jabari Parker cuanto antes, de manera que el norteamericano pueda tener un impacto inmediato en el equipo. Es decir, que esté presente en la Copa del Rey que se disputa la próxima semana en Valencia. El ala-pívot llegaría en el momento crucial de la temporada, en los meses en los que se compite por levantar trofeos.

Jabari Parker, en un duelo ante Joventut / @FCBbasket

Los números de Jabari en la Euroliga se han visto claramente reducidos por su menor presencia en pista. Con el Barça, la pasada temporada llegó a promediar 27,2 minutos por partido, mientras que en Serbia no alcanza los 20. Los números del norteamericano han dejado que desear: 7,7 puntos, 2,5 rebotes y 0,7 asistencias. Sin embargo, su rol en el Joventut sería muy diferente.

En caso de completarse el traspaso durante esta semana, Jabari podría debutar en Copa del Rey contra el Valencia Basket, en el 'lado de la muerte' del cuadro, con Real Madrid y Unicaja. La incorporación del norteamericano elevaría las posibilidades del Joventut en las diferentes competiciones, como la Basketball Champions League, donde están bien posicionados y es uno de los máximos favoritos.