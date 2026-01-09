¡Badalona acogerá la Final Four de la Basketball Champions League!

Badalona será la sede de la ‘Final Four’ de la Baskatball Champions League, después que FIBA Europa desvelara el acuerdo alcanzado con la ciudad catalana para acoger el torneo en el Olímpic de Badalona, del 7 al 9 de mayo próximo.

Un acuerdo hecho oficial este viernes, y en el que el organismo rector de la competición decidió asignarlo a Badalona y el torneo regresa a España 11 años después que la primera edición se disputara 11 años atrás en La Laguna, Tenerife.

En el acuerdo estuvo presente el alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, junto con el presiente del Joventut, Juanan Morales, que se reunió con el CEO de la Basketball Champions League, Patrick Comninos, en la sede de FIBA Europa, en Mies (Suiza), y con la presencia también del presidente de FIBA Europa, Jorge Garbajosa.

Albiol, exultante

“Uno de los principales objetivos de nuestro gobierno es atraer eventos deportivos internacionales que muestren a Badalona tanto a nivel nacional como internacional. Badalona es la cuna del baloncesto español y, por ello, nos hemos comprometido firmemente a albergar, por primera vez, una final internacional de la importancia de la Basketball Champions League (BCL). Este evento nos permitirá convertir a Badalona en la capital europea del baloncesto durante el fin de semana del 7 al 9 de mayo, comentó Xavier García Albiol.

El Olímpic volverá a acoger un gran acontecimiento de la canasta tras la Copa del Rey 2023 / BCL

“Además, organizaremos una serie de actividades deportivas y sociales en las semanas previas al evento, lo que ayudará a acercar aún más el baloncesto a todos los barrios y rincones de la ciudad. Nuestro objetivo es que esta Final Four sea la mejor de las diez ediciones celebradas hasta la fecha. Coincidiendo con ese mismo fin de semana, Badalona celebrará su Fiesta Mayor, lo que nos permitirá disfrutar de unos días excepcionales de baloncesto y vida urbana”, dijo el alcalde.

Todos los actores que han intervenido en el acuerdo para llevar la Final Four de la Champions, a Badalona / BCL

Para Comninos, “una de nuestras prioridades para la décima temporada fue anunciar la sede de la Final Four con mayor antelación que en años anteriores. En Badalona, encontramos un socio dispuesto y la decisión de traer el evento de vuelta a España fue sencilla. Hace nueve años, éramos novatos en la organización de un evento de estas características, pero hoy, al celebrar una década de la Basketball Champions League, confiamos en que la Final Four de la Décima Temporada estará a la altura de los increíbles estándares de los anteriores eventos de baloncesto en Badalona. Este estadio rezuma historia, y estamos orgullosos de formar parte de él”, comentó.

La Final Four se disputará durante la primera semana de mayo de 2026 en el mítico Palau Municipal d’Esports de Badalona. Con un aforo de 12.760 espectadores, el Olímpic ha visto pasar a algunas de las figuras más importantes del baloncesto mundial, incluyendo al Dream Team original, donde Estados Unidos, con Michael Jordan, Magic Johnson y otras superestrellas, derrotó a la Croacia de Drazen Petrovic en la final de los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992.

Recientemente, el estadio albergó la prestigiosa Final a Ocho de la Copa del Rey en 2023, donde el Unicaja derrotó a La Laguna Tenerife en la final.