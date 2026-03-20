Baloncesto
Euroliga: El Barça se mantiene en puestos de 'Play-In' y se aprieta la clasificación
La victoria en la pista del Valencia Basket, no le hizo ganar posiciones después de completarse la 32ª jornada, para mantenerse en la décima posición
El Barça sigue en puestos de Play-In después de completarse la 32ª jornada de la Euroliga, donde el equipo de Xavi Pascual lograba romper una racha de cuatro derrotas consecutivas en la pista del Valencia basket (62-66), para sumar la decimoctava victoria de la temporada y dejar su registro en 18-14.
Un record que le lleva a la décima posición provisional después que Panathinaikos se llevara el triunfo en el OAKA ante el Estrella Roja, que cae a la novena plaza, con el mismo récord que el Barça, aunque con el ‘basket-average’ mucho peor para los blaugrana (+20).
Una jornada donde han sumado el triunfo también Zalgiris Kaunas, que se imponía este viernes al Madrid en un duelo muy igualado y con Francisco y Wright como protagonistas, y también un sorpresivo AS Mónaco, que resolvía en su visita al Anadolu Efes.
Igualdad por los puestos de play-off
Una igualdad brutal de la sexta a la décima plaza que ocupa el Barça, con cinco equipos con el mismo registro (18-14) y por tanto, todo abierto para las seis jornadas que restan de la Fase regular, para conocer quién estará dentro de los seis primeros que acceden al play-off y los cuatro que se jugarán las dos últimas plazas para estar en cuartos.
El gran beneficiado de la jornada fue el lider, el Fenerbahçe de Sarunas Jasikevicius, que se imponía al Armani Milan (79-75) y también Olympiacos, que lograba mantener la segunda plaza, siendo los dos conjuntos ahora mismo más sólidos de la Euroliga. Los turcos lideran la competición (23-9), seguidos de los griegos (22-11).
Por detrás, Hapoel Tel Aviv coge carrerilla tras ganar al Barça y esta jornada al Virtus Bolonia, para situarse en la tercera plaza, y con un partido menos, mientras que el Valencia Basket, después de la derrota ante el Barça, cae a la quinta plaza, empatado con el Madrid, cuarto, con 20-12, donde ambos se complican el camino para acabar entre los cuatro primeros.
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