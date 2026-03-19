Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Lesión Joan GarciaValencia Basket - BarçaLesión CourtoisNewey Aston MartinLyon - CeltaMarc BernalBarcelona - NewcastleCuadro ChampionsHorario MotoGPNoa LangConvocatoria Luis de la FuenteRival Barça cuartos ChampionsRival Madrid cuartos ChampionsHenryWilly HernangómezAlonsoCucurellaAston MartinReal MadridCuándo se juegan cuartos ChampionsCuándo se juega Barcelona - AtléticoCuándo se juega Madrid - BayernEdu AguirreJonathan WheatleyDroValencia Basket - Barça horarioClasificación EuroligaFinal Champions 2026Alcaraz MiamiMilán-Turín 2026Pogacar Milán-San RemoMaldiniDía del PadreJuegos gratis PS Plus marzo
instagramlinkedin

Baloncesto

Xavi Pascual celebra la victoria del Barça ante el Valencia Basket: "Nos permite respirar un poco"

El técnico azulgrana se mostró aliviado por el triunfo que necesitaba el equipo después de una desastrosa racha de cuatro derrotas consecutivas

Pascual, dando instrucciones a sus jugadores durante el encuentro ante el Valencia Basket

Pascual, dando instrucciones a sus jugadores durante el encuentro ante el Valencia Basket / FCB

SPORT.es

SPORT.es

Valencia

El entrenador del Barça, Xavi Pascual, se mostró muy satisfecho por el trabajado triunfo de su equipo en la pista del Valencia Basket y señaló que la victoria les da aire para luchar por pasar a la siguiente fase de la Euroliga tras cuatro derrotas seguidas.

"Nos permite respira un poco, tenemos un calendario muy complicado, durísimo, pero hemos de estar fuertes y preparados", señaló en la rueda de prensa posterior al choque.

"El triunfo es importantísimo, llevamos muchos derrotas seguidas y muchos problemas de todo, últimamente hemos podido trabajar algo mejor y hemos encontrado el resultado", añadió.

Pascual destacó el buen trabajo defensivo del equipo en un partido importante para los blaugrana

Pascual destacó el buen trabajo defensivo del equipo en un partido importante para los blaugrana / FCB

El técnico dijo que fue un partido "duro" para los dos equipos y que están "muy contentos por la victoria".

Noticias relacionadas y más

"Nuestro partido en ataque creo que fue mejor que los 66 puntos pero no hemos sido efectivos, hemos fallado tiros libres y tiros abiertos, pero en defensa hemos estado luchando y siempre en buena posición y hemos atacado muy bien el rebote ofensivo, creo que ha sido la clave del partido", afirmó Pascual, que admitió que además de su defensa el Valencia no estuvo acertado en ataque.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL