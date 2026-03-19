Pascual ya trabaja en la próxima plantilla del Barça de basket: estos son los nombres

Aunque el Barça siga jugándose media temporada en estos últimos meses, el horizonte de la siguiente temporada ya se contempla en los despachos. Muchos jugadores acaban contrato y otros tocan la edad límite para seguir siendo fundamentales en la plantilla. Es por eso que en el conjunto blaugrana son conscientes de que es necesaria una revolución. Y la idea es hacerla.

El primer fichaje para el próximo curso parece ser ya una realidad. Según 'Sportando', el Barça ya ha llegado a un acuerdo con Moses Wright, jugador de Zalgiris, para formar parte del roster hasta el año 2028. Este movimiento anticipa lo que se viene en verano, que es una renovación total en la posición de '5'. No parece que ninguno de los pívots vaya a quedarse.

La incorporación de Wright, que parece más que encarrilada, mejora en gran medida las prestaciones en la zona. Se trata de uno de los pívots más dominantes de la Euroliga, con una media de 12,9 puntos y 6,1 rebotes por encuentro. El estadounidense era uno de los grandes nombres que acababan contrato esta temporada y el Barça no ha dudado en aprovecharlo.

Daniel Theis, otro de los pívots que interesa al Barça / Twitter: @dtheis10

A su perfil se le suma el nombre de Daniel Theis, que ante la situación económica en Mónaco suena como una posibilidad, aunque algo más remota. Y es que el caché del alemán es elevado, por lo que podría impedir que llegaran otros jugadores. Eso sí, al ser germano no contaría como extracomunitario, algo primordial para que pueda jugar todas las competiciones sin limitaciones.

Por último, en la posición de pívot, aparece Josh Nebo. Estadounidense, pero con pasaporte esloveno, juega actualmente en el Olimpia MIlano. Sus números no se alejan mucho del rendimiento de Moses Wright en Lituania, con 11,2 puntos y 5,4 rebotes en 19 partidos de Euroliga. Otro interior muy atractivo que el Barça baraja en su lista.

El Barça está interesado en fichar al pívot Josh Nebo, que termina contrato este verano con el Olimpia Milano / Twitter: @OlimpiaMI1936

En las otras posiciones también se va a intentar reforzar, sobre todo en la del base. Dos temporadas consecutivas lleva el conjunto blaugrana afrontando el último tramo sin prácticamente faros en ataque. Tomas Satoransky deberá volver a hacer un gran esfuerzo para no dejar al equipo huérfano de directores de orquesta. Es por eso que fichar a Sylvain Francisco sería como encontrar agua en el desierto.

¿Y los bases?

El francés ya no es solo uno de los mejores bases de la Euroliga, sino uno de los mejores jugadores de Europa. El equipo que tiene a Francisco en sus filas, goza de un seguro de vida en las posiciones más bajas de la pista. Aunque él mismo confirmó que estaba centrado en acabar bien el curso con Zalgiris, tampoco descartó la opción de abandonar Lituania en verano.

Por último, también en la zona de base, el Barça sondea la posibilidad de incorporar a otro Wright, McKinley de nombre. La puja por Francisco va a ser dura y es evidente que la dirección deportiva debe tener un 'plan B'. El jugador de Dubai, de 1,80 metros de altura, es el principal faro del equipo de los Emiratos y promedia 12,9 puntos y 6,1 asistencias por encuentro. Muchos nombres, pero todo dependerá de las salidas y la economía del club.