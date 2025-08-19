Baloncesto
Derek Needham, el nuevo lider del Bàsquet Girona, ya está en Fontajau
El estadounidense que llega procedente del Besiktas turco, visitó por primera vez las instalaciones del cuadro gerundense tras firmar por una temporada
El Bàsquet Girona ha recibido este martes la visita de uno de los fichajes llamados a ser importantes en la temporada, el base estadounindese con pasaporte montenegrino Derek Needham, que ha llegado a la ciudad y ha hecho su primera toma de contacto con el club y las instalaciones de Fontajau.
Needham fue recibido por el General Manager del club, Xus Escosa, quien le ha mostrado el pabellón y los espacios donde se desarrollará la preparación del equipo. Con una amplia trayectoria en la élite del baloncesto europeo, Needham aportará solidez y visión de juego a la dirección del equipo.
El jugador de 34 años y 1,80, está llamado a ser el líder del conjunto gerundense por la experiencia que atesora y también su capacidad para anotar, tomando el relevo a Ike Iroegbu, que finalizó su etapa en Fontajau.
Buenos números en el Besiktas
En el Besiktas turco la temporada pasada se proclamó subcampéon de Liga promediando 14 puntos, 2,4 rebotes y 3,4 asistencias en 25 minutos por partido en la fase regular y 18,2 puntos, 4,6 asistencias y 30 minutos en las eliminatorias al título. Needham había jugado en Lituania (Šiauliai y Rytas Vilnius), Ucrania (Khimik Yuzhny), Alemania (Braunschweig), Italia (Reggio Emilia), Montenegro (Mornar-Barsko Zlato), Francia (Monaco) y en el Bursaspor turco.
El director deportivo del Bàsquet Girona, Fernando San Emeterio, destacó que la de Derek Needham es "una incorporación muy importante", porque es un jugador "absolutamente contrastado" que aportará el gen "competitivo y ganador" que necesita el equipo.
"Más allá de sus cualidades técnicas, lo que más hay que valorar y lo que más se ha tenido en cuenta es su carácter ganador y cómo lo transmite a los equipos donde ha jugado", dijo San Emeterio cuando se anunció su fichaje.
- Cambio de criterio: petición denegada de LaLiga al Barça
- Mercado de fichajes, hoy 18 de agosto en directo: última hora de Barcelona, Real Madrid, PSG, Liverpool, City, United, Bayern, Juventus...
- Operación Szczesny en el Barça
- Flick 'bloquea' que los canteranos viajen a Brasil
- El Barça confirma una 'pelea' con LaLiga por los asientos VIP
- El Barça no quiere con Bardghji un 'caso Mastantuono
- El Barça se explica: los detalles del aval y la masa salarial del club
- Dilema en el Barça con una venta de última hora de Casadó