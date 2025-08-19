Derek Needham, el nuevo lider del Bàsquet Girona, ya está en Fontajau

El Bàsquet Girona ha recibido este martes la visita de uno de los fichajes llamados a ser importantes en la temporada, el base estadounindese con pasaporte montenegrino Derek Needham, que ha llegado a la ciudad y ha hecho su primera toma de contacto con el club y las instalaciones de Fontajau.

Needham fue recibido por el General Manager del club, Xus Escosa, quien le ha mostrado el pabellón y los espacios donde se desarrollará la preparación del equipo. Con una amplia trayectoria en la élite del baloncesto europeo, Needham aportará solidez y visión de juego a la dirección del equipo.

El jugador de 34 años y 1,80, está llamado a ser el líder del conjunto gerundense por la experiencia que atesora y también su capacidad para anotar, tomando el relevo a Ike Iroegbu, que finalizó su etapa en Fontajau.

Buenos números en el Besiktas

En el Besiktas turco la temporada pasada se proclamó subcampéon de Liga promediando 14 puntos, 2,4 rebotes y 3,4 asistencias en 25 minutos por partido en la fase regular y 18,2 puntos, 4,6 asistencias y 30 minutos en las eliminatorias al título. Needham había jugado en Lituania (Šiauliai y Rytas Vilnius), Ucrania (Khimik Yuzhny), Alemania (Braunschweig), Italia (Reggio Emilia), Montenegro (Mornar-Barsko Zlato), Francia (Monaco) y en el Bursaspor turco.

Needham fue recibido por Xus Escosa, general mánager del Bàsquet Girona / B.GIRONA

El director deportivo del Bàsquet Girona, Fernando San Emeterio, destacó que la de Derek Needham es "una incorporación muy importante", porque es un jugador "absolutamente contrastado" que aportará el gen "competitivo y ganador" que necesita el equipo.

"Más allá de sus cualidades técnicas, lo que más hay que valorar y lo que más se ha tenido en cuenta es su carácter ganador y cómo lo transmite a los equipos donde ha jugado", dijo San Emeterio cuando se anunció su fichaje.