El BAXI Manresa se complica la vida con un gran apagón y una 'derrotic' en Lugo

El BAXI Manresa sigue con las alas caídas desde su eliminación en la Eurocopa y este sábado cayó en la pista del Río Breogán por 91-78 en su cuarta derrota consecutiva en una Liga Endesa en la que mantiene tres victorias de renta sobre la penúltima posición que comparten el MoraBanc Andorra y el Recoletas Salud San Pablo Burgos.

Río Breogán - BAXI Manresa (baloncesto, Liga Endesa) LIGA ENDESA BRE 91 78 MAN Alineaciones RÍO BREOGÁN, 91 (15+24+23+29): Russell (7), Arturs Kurucs (9), Aranitovic (11), Andric (15), Sakho (12) -cinco inicial-, Brankovic (8), Francis Alonso (14), Cook, Mavra (13) y Dibba (2). BAXI MANRESA, 78 (26+17+20+15): Bassas (14), Brooks (8), Reyes (21), Knudsen (11), Akobundu (5) -cinco inicial-, Oriola (3), Ubal (4), Steinbergs (3), Gaspá (2) y Obasohan (7).

El equipo de Diego Ocampo compitió bien y encaró el último cuarto con todas las opciones después de un gran trabajo en ataque (62-73) antes de hundirse de manera imperdonable ante el huracán lucense que lideró la antigua Yugoslavia, herencia de la etapa de Veljko Mrsic en el banquillo.

El serbio Mihajlo Andric aportó 15 puntos (todos en el último cuarto), su compatriota Aleksandar Aranitovic acabó con dobles figuras (11 puntos y 10 rebotes) y el croata Dominik Mavra aportó 13 puntos y cinco asistencias. La cuarta pata del banco, el croata Dragan Apic, no jugó.

¿Peligra el BAXI Manresa en la Liga Endesa? No debería, aunque los de abajo suelen poner la directa en las últimas jornadas y necesitará dar un paso adelante y aumentar sus nueve victorias en al menos otras dos para no pasar apuros al final. Uno de los motivos de la derrota estuvo en los aros, con 10 rebotes de diferencia (41 a 31).

Mavra busca opciones en el ataque lucense / EFE

El gran protagonista del partido fue Andric, quien se sintió infalible en el último cuarto y anotó sus 15 puntos en esos 10 minutos finales (3/6 en triples). El apagón catalán fue absoluto en todos los sentidos, ya que tan solo atrapó cinco rebotes por los 16 de su rival. Del 62-63 al final del tercer cuarto a un doloroso 91-78 al final del choque.

Las siete pérdidas lastraron al Breogán en un primer cuarto que lideró el internacional español Ferran Bassas con dos triples y ocho puntos. Ese 15-26 no hacía presagiar en absoluto cuál sería en fin de fiestas. Los locales seguían estancados en ataque en los albores del segundo cuarto (19-31, min.12), hasta que apareció Aranitovic con una canasta de dos y un triple para empezar a cambiar la decoración.

El rebote ofensivo marcaba las diferencias y los locales llegaron al descanso tan solo cuatro abajo (39-43). Los lucenses iban hacia arriba, pero se toparon con el extremeño Àlex Reyes (hijo del también internacional español Miguel Ángel Reyes). Con sus puntos, dejó el partido abierto a falta del último cuarto (62-63).

Los últimos 10 minutos visitantes fueron lamentables, con fallos en el tiro tras buenas circulaciones y una candidez defensiva que acabó condenándolo. Ocampo trató de frenar la remontada local cuando ya era un hecho en el inicio del 'festival Andric' (66-63) y un triple fallado por Reyes enterró todas las opciones. El parcial final de 18-3 habla por sí solo. Al final, 91-78.