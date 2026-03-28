Nebo, el pívot que el Barça quiere: seis millones de dólares y pasaporte esloveno para un juego interior de lujo

El Barça sigue luchando por mantenerse a flote y con opciones en la Euroliga donde ha logrado remontar el vuelo tras su victoria ante Estrella Roja, y también buscará este domingo un triunfo ante Unicaja, en Liga Endesa, aunque el trabajo en los despachos no se detiene de cara al próximo año donde la dirección técnica trabaja en confeccionar una plantilla de lujo.

Y uno de los jugadores que trata de convencer el Barça para renovar por completo el juego interior blaugrana es el pívot estadounidense Josh Nebo, un pívot contundente, fuerte e intimidador en la zona, al que el Barça le ha lanzado un oferta de cara a los dos próximos años.

Nebo, de 29 años, habría recibido una oferta blaugrana para las dos próximas campañas por un montante de seis millones de dólares, aunque le obligaría a rescindir su contrato, que rondaría el medio millón, según desvelaba el periodista Alessandro Luigi, con buenas fuentes del club italiano.

Un pívot intimidador

Nebo llegó el verano de 2024 al Armani Milán tras una sensacional campaña en el Maccabi Tel Aviv en la que promedió 16,7 puntos y 7,1 rebotes por encuentro. Nebo tiene una capacidad para intimidar y en el rebote se prodiga bien. Esta temporada está en 11,2 puntos y 5,4 capturas por partido en Euroliga y 9,8 tantos y 6,7 rebotes en la Liga.

Nebo es una autentica fuerza de la naturaleza y que el Barça quiere para la próxima temporada / ARMANI

Nebo, además no ocuparía plaza de extracomunitario ya que cuenta con pasaporte esloveno, algo muy importante para confeccionar una plantilla potente, y con vistas también a reforzarse con otro jugador que interesa y mucho, Moses Writght, de 207 y que está brillando en el Zalgiris Kaunas.

Wright, uno de los mejores ‘5’ en la Euroliga, cuenta con pasaporte chipriota, y se ha convertido en un objetivo de la dirección técnica. Si finalmente se llevan a cabo ambas operaciones, el cuadro de Xavi Pascual contará con mucho poder interior, algo de lo que ha adolecido en los últimos años.