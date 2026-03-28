No hay peor cuña que la de la misma madera: Bozic atropella al Hiopos Lleida

La realidad del Hiopos Lleida ha cambiado como de la noche al día en esta segunda vuelta. El equipo que dirige Gerard Encuentra ha pasado de ser la revelación del primer tercio de temporada a sufrir este sábado su séptima derrota consecutiva en la Liga Endesa por 92-88 en la pista de un Covirán Granada que estaba desahuciado y se resiste a tirar la toalla.

Covirán Granada - Hiopos Lleida (baloncesto, Liga Endesa), 28/03/2026 LIGA ENDESA GRA 92 89 LLE Alineaciones COVIRÁN GRANADA, 92 (23+22+20+27): Lluís Costa (15), Jassel Pérez (9), Jovan Kljajic (12), Luka Bozic (25), 'Tunde' Olumuyiwa (7) -cinco inicial-, Jonathan Rousselle (8), Javan Johnson (3), Amar Alibegovic (8), Mehdy Ngouama (3) y Amida Brimah (2). HIOPOS LLEIDA, 89 (17+18+20+34): James Batemon (25), Dani García (5), Oriol Paulí (11), Melvin Ejim (16), Cameron Krutwig (8) -cinco inicial-, Corey Walden, György Golomán (4), Caleb Agada (4), John Shurna (6), Mikel Sanz (8) y Atoumane Diagne (2).

El conjunto nazarí, que tan solo había ganado uno de sus primeros 21 encuentros, logró su segunda victoria seguida como local y parece haberse especializado en derrotar a equipos catalanes (la anterior la logró por 92-79 ante el BAXI Manresa). Y claro, con 10 jornadas por delante, el equipo está a tres victorias de la zona de salvación y se resiste a dejar de soñar.

El gran hándicap catalán está en la defensa, con cinco partidos seguidos encajando al menos 90 puntos. Su 'verdugo' fue uno de los mejores jugadores del torneo, el croata Luka Bozic, quien anotó 25 puntos (4/6 de dos, 3/5 en triples y 11/12 en tiros libres), atrapó siete rebotes y valoró +35 para optar al MVP de la jornada. Por cierto, que jugó el curso pasado en el equipo de la Terra Ferma.

De nada sirvieron los 25 puntos de Batemon (2/8 en triples) ni la gran reacción del equipo, que tuvo la prórroga a un triple cuando perdía por 84-68 a 4:04 del final. El de Wisconsin estuvo a punto de lograr el milagro con 18 puntos en los últimos ocho minutos. Con 82-78, anotó el primer tiro libre, falló el segundo y la bola le cayó en una situación muy difícil. Logró tirar de tres, pero falló.

James Batemon estuvo a punto de obrar un milagro / EFE

El Covirán Granada entró mejor al partido y el galo Jonathan Rousselle culminó un parcial de 11-2 desde el banquillo (16-8, min. 6:18) y fue clave para que su equipo cerrase los primeros 10 minutos por delante (23-17). Para completar las malas noticias, se lesionó el interior visitante Atoumane Diagne, un jugador con pasado azulgrana que llegó a debutar en el primer equipo.

Sin el africano, el Hiopos Lleida hizo daño en la pintura (25-24, min. 12:40), aunque un triple de Jassel Pérez y otro de Bozic, exjugador del Hiopos Lleida, en el inicio de su festival devolvieron la ventaja a los de Arturo Ruiz. De hecho, recuperaron su máxima renta a 3:46 del intermedio (29-31) y se fueron a los vestuarios 10 arriba (45-35) con un lamentable 2/13 leridano en triples.

El exbarcelonista Oriol Paulí lideró la buena salida visitante de vestuarios (48-44, m.23), pero la enésima exhibición de Luka Bozic permitió a los locales incrementar de nuevo su ventaja (59-50, min. 26:48) y mantener los dobles dígitos a falta de los 10 minutos finales (65-55). El croata está haciendo méritos más que sobrados para fichar por un 'grande' la próxima temporada.

El Hiopos Lleida parecía fuera del partido cuando perdía por 84-68 a 4:04, pero una racha increíble de Batemon alimentó el milagro. Sin apenas tiempo material, el estadounidense se empeñó en resucitar a su equipo y tuvo un triple forzadísimo para llegar el partido al tiempo extra. No habría sido justo y no entró. Séptima derrota y problemas crecientes para los de Gerard Encuentra.