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Baloncesto
Bàsquet Girona - Real Madrid, en directo hoy: resultado del partido de la Liga Endesa, en vivo
Sigue en directo el partido de la 24ª jornada de la Liga Endesa entre Bàsquet Girona y Real Madrid
David Raurell
Bàsquet Girona y Real Madrid se enfrentan en Fontajau en la 24ª jornada de la Liga Endesa.
2º CUARTO
Grandes minutos de Needham esta noche
El Girona presume de su jugador en redes:
2º CUARTO
¡Qué puntazo de Lyles!
El madridista hizo un reverso para superar a Pep Busquets y elevar aún más la ventaja de los blancos.
Se está gustando el Madrid en Fontajau. Volverá a haber tiempo muerto.
2º CUARTO
Recupera parte de la ventaja el Real Madrid.
En los momentos complicados es cuando aparecen los grandes jugadores. Maledon, Lyles y Procida han castigado al Girona tras un buen parcial inicial de los catalanes.
2º CUARTO
¡Vaya si hubo reacción!
Needham vuelve a anotar y pone a los catalanes un punto por debajo del Real Madrid. Recordemos que la diferencia hace dos minutos era de +9 pts para los de Scariolo
2º CUARTO
¡Triplazo de Needham!
Bàsquet Girona recorta la distancia hasta los cuatro puntos tras un parcial de 5-0 a favor
2º CUARTO
Se reanuda el partido en Fontajau. Veremos si hay reacción de los de Moncho Fernández antes del entretiempo. De momento, nueve abajo.
1r CUARTO
Final del primer cuarto en Girona
Triple de Abalde para cerrar el primer período del encuentro en Fontajau.
Bàsquet Girona 13-22 Real Madrid
1r CUARTO
Needham anota dos tiros libres para Bàsquet Girona después de una falta cometida por Procida.
Intentan reaccionar los catalanes antes del final del primer tiempo.
1r CUARTO
Moncho Fernández se ve obligado a parar el partido después que el Madrid consiga irse de seis puntos en el marcador (9-15)
1r CUARTO
Procida falla desde la línea de tiros libres después de conseguir un 2+1. No pudo acertar en el adicional el italiano.
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