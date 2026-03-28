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Bàsquet Girona - Real Madrid, en directo hoy: resultado del partido de la Liga Endesa, en vivo

Sigue en directo el partido de la 24ª jornada de la Liga Endesa entre Bàsquet Girona y Real Madrid

Theo Maledon y Sergi Martínez, en el Real Madrid - Bàsquet Girona de la primera vuelta

Theo Maledon y Sergi Martínez, en el Real Madrid - Bàsquet Girona de la primera vuelta / ACB Photo - Victor Carretero

David Raurell

Bàsquet Girona y Real Madrid se enfrentan en Fontajau en la 24ª jornada de la Liga Endesa.

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