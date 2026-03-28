El ASISA Joventut quiere seguir de fiesta en la Liga Endesa

El ASISA Joventut tiene este domingo la oportunidad de sumar la sexta victoria consecutiva en la Liga Endesa. El conjunto de Dani Miret, que estrena nuevo contrato con la Penya. se enfrentan al Dreamland Gran Canaria en el Olímpic (12.00 h.) buscando un nuevo triunfo para seguir en la zona alta de la tabla.

Los verdinegros llegan al encuentro con cinco triunfos consecutivos en la Liga Endesa, y esperan alargar el buen momento contra los canarios. Explica Yannick Kraag que “en el equipo estamos muy contentos con esta racha de victorias seguidas. Queremos seguir sumando y no nos podemos relajar. Cada partido es muy importante para nosotros y tenemos que jugar muy duro”.

El rival de este domingo no pasa por un buen momento. Los de Jaka Lakovic solo suman 7 victorias esta temporada y están un triunfo por encima de los puestos de descenso.

La renovación de Dani Miret, otra buena noticia para el ASISA Joventut / JOV

Recelan del cuadro canario

El neerlandés sabe que serán un conjunto peligroso: “El Dreamland Gran Canaria está en una situación muy difícil y van a venir aquí con mucha energía, pero nosotros también necesitamos esa victoria. Además, en casa siempre jugamos bien gracias al apoyo de nuestra gente, y creo que vamos a ganar. Notamos mucho su apoyo y nos ayudan mucho. Espero que el domingo venga mucha gente”.

La clasificación de la ACB en la zona alta está muy apretada, y entre el tercero y el noveno, apenas hay dos triunfos de diferencia. El objetivo del ASISA Joventut es acabar en el Top4, y así lo explica Kraag: “Todo empieza en el día a día. Tenemos que entrenar muy duro para mejorar y tenemos que ver el Top4 como un gran objetivo y seguir peleando para poder lograrlo”.

Guillem Vives es la única ausencia en las filas del conjunto de Dani Miret, que estrena este domingo su nuevo contrato.