El Arsenal tiene asegurado su futuro

Tres los cuatro máximos goleadores sub 21 juegan o tienen contrato con el equipo del Norte de Londres Se trata de Balogun (15), Martinelli (11) y Saka (11), que es uno de los grandes líderes en la pizarra de Arteta

El Arsenal de Mikel Arteta es uno de los mejores equipos en la temporada de la Premier League. Actualmente se sitúa líder, con una ventaja de cinco unidades sobre el Manchester City de Pep Guardiola, y su nivel de juega roza la perfección.

Los gunners, que este invierno se ha reforzado con nombres como los de Jorginho o Trossard, cuentan con un plantilla joven, poderosa y atrevida: Odegaard, Saka o Saliba configuran la estructura de la pizarra del técnico vasco.

Pero eso no es todo: el club cuenta con tres de los máximos goleadores sub 21 en las cinco grandes ligas. Se trata de Folarin Balogun (15), cedido en el Stade Reims, además de Gabriel Martinelli (11) y Bukayo Saka (10). Se cuela tan solo el delantero del Bayern, Jamal Musiala, que suma un total de 11 dianas esta temporada.

Los de Mikel Arteta encadenan tres victorias consecutivas en la Premier League tras un bache que le hizo firmar tan solo un punto de nueve posibles ante Everton (1-0), Brentford (1-1) y Manchester City (1-3).

