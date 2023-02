Se le abre una nueva puerta a Isco

La baja de larga duración de Francis Coquelin permite al Villarreal acudir al mercado de agentes libres Habrá que esperar para saber si Quique Setién está interesado en incorporarle, pese a ser un perfil distinto al del francés

El centrocampista Isco Alarcón sigue sin equipo tras dejar el Sevilla el pasado mes de diciembre y no haberse incorporado a ningún club en el mercado de invierno. No obstante, la sensible baja de Francis Coquelin podría abrirle la puerta del Villarreal, que podría acudir al mercado de agentes libres para suplir la ausencia del centrocampista francés.

Isco, pese a estar sin equipo, sigue entrenándose por su cuenta para estar en forma por si algún club le hiciese una propuesta antes de verano. Ahora podría llegar esa oportunidad casi dos meses después de rescindir su contrato con el Sevilla.

Según ha informado ‘Estadio Deportivo’, Isco echa de menos el ritmo competitivo tras no haberse concretado su fichaje por el Union Berlín cuando parecía todo hecho, y desde su entorno asumían que no iba a encontrar equipo hasta, al menos, el próximo mes de junio, cuando finalice la presente temporada.

¿Le querrá Setién?

Si Isco guarda una mínima esperanza de seguir jugando al fútbol antes de esa fecha es por culpa de la grave lesión del francés Coquelin, baja de larga duración por una rotura del ligamento cruzado anterior.

Si Quique Setién desea reemplazarle, tan solo puede acudir al mercado de agentes libres, tras haberse modificado la normativa que anteriormente permitía fichar a jugadores de cualquier club en estos casos concretos. Y en ese mercado, el nombre más llamativo es el de Isco.