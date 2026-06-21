Ancelotti, el anti Endrick

Carlo Ancelotti nunca ha confiado en las posibilidades de Endrick. No lo hizo en el Real Madrid y ahora lo está repitiendo con la selección brasileña. Una relación que empieza a ser denunciada en Brasil, donde no entienden que se lo lleve al Mundial para tenerlo en el banquillo y seguir diciendo lo mismo que hace dos años en el equipo madridista.

Brasil, en alerta

El empate ante Marruecos en el debut mundialista desataron las críticas de la afición brasileña contra el italiano. No entienden cómo no puso a Endrick cuando el equipo necesitaba un revulsivo ofensivo. El italiano volvió a tirar de las mismas frases que en el Madrid para justificar su decisión: “A Endrick lo meteré en el momento correcto, tenemos que esperar un poco, va a ser importante".

Ancelotti se sigue aprovechando del buen talante del jugador, que nunca ha levantado la voz y siempre se ha mostrado respetuoso con los entrenadores que ha tenido, pero en especial con el italiano, que volvió a forzar la máquina para justificar su apagón con el delantero madridista desde que lo conoce.

Endrick, ante Panamá con Brasil / EFE

"Él tiene paciencia. No tiene prisa. Es muy maduro para su edad. Esto es un aspecto muy importante. Su familia, que está cerca de él, es muy paciente", aseguró el entrenador de Brasil buscando refugio en el entorno del jugador para justificar que no lo ponga.

La presión

El motivo estaría, según ‘UOL Esporte’, en que Ancelotti exige que el delantero más avanzado ejerza una presión alta sobre la salida del balón rival, una función que Endrick es capaz de cumplir, pero que no ejecuta con la regularidad que el italiano espera. Una misión que tienen otros delanteros y que tampoco ejecutan pero tienen una mayor jerarquía en el vestuario que el joven goleador.

En la temporada que coincidieron en el Madrid, Endrick jugó ocho partidos de titular de los 62 que dirigió el italiano, en los que marcó siete goles en los 852 minutos que jugó. Si a un delantero lo que se le piden son goles, el brasileño cumplió su misión pero el italiano nunca lo tuvo en consideración. Tanto que lo dejó señalado y acabó yéndose al Lyon para demostrar su pegada y volver al Madrid aunque le gustaría seguir en Francia.