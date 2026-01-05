Endrick: "Ancelotti me dijo, 'vete, quiero que estés contento'"

Endrick llegó hace una seman a Lyon, procedente del Real Madrid donde no tuvo las oportunidades que deseaba con Xabi Alonso. El brasileño fue presentado con una semana de retraso y en este contacto con la prensa explicó sus impresiones.

Lyon: “Fue un momento para mí importante cuando el Lyon me contactó para venir aquí. Fue un momento importante para mí, para mi esposa y para mi familia. Fred, mi manager, me habló y nos dijimos que era importante venir aquí. Era importante para jugar. Cuando Dios me habla, me indica de seguir un camino. Mi cabeza y mi corazón están aquí en Lyon. He trabajado mucho para ayudar a este equipo. Agradezco a Dios y a los dirigentes del Lyon, también al staff, por el esfuerzo”.

Adaptación: “Cuando supe que el Lyon iba a ser mi siguiente camino, comencé a ver sus partidos. Hablé con el entrenador, Paulo Fonseca. Me he entrenado con ellos. Incluso he bromeado con mis compañeros. Como dije, estoy muy contento”.

Fichaje: “Continué trabajando en el campo y para ayudar al Real Madrid. Sí, salió el rumor en la prensa y todos mis compañeros venían a preguntarme si me iba o no. Nos reímos con eso. Hablé con algunos las cosas que salieron en la prensa. Es importante para mí hablar con algunos compañeros. También seguir en contacto con ellos. Lo más importante es que estoy ahora en el Lyon.”

Pasión: “Fue muy bonito ver toda la efervescencia que se generó y a todos los aficionados que se desplazaron para que les firmara camisetas. Me llega al corazón. Es importante para mí, porque mi llegada al Lyon va a provocar que en Brasil haya más visibilidad para el club y para la Ligue 1. Va a haber más jóvenes que van a mirar lo que ocurre en Francia. Es verdaderamente importante también hablar con los aficionados y que se genere esta ilusión”.

Real Madrid: “Fueron los seis mejores meses de mi vida. Tuve tiempo con mi esposa. Tuve tiempo para construir mi casa. Sin estas cosas, sin la nueva casa, sin la familia, no soy nada. Ahora mismo soy mejor. Ahora mismo soy una persona madura y mejor persona. Ahora estoy centrado en mi trabajo. Agradezco a Dios, y a todas las personas que han estado en mi camino. Repito. Estos seis meses fueron los mejores de mi vida”.

Ancelotti: “Sí, hablé con Ancelotti y me dio instrucciones para mejorar como jugador. Sus consejos me llegaron al corazón. Me dijo: ”Vete, desarrolla tu fútbol, quiero que estés contento". Pero tomé mi decisión antes a pesar de que sus consejos fueron importantes. Ancelotti ha sido un gran entrenador con el Real Madrid. He seguido todos sus consejos y me ayudó a desarrollar mi fútbol. Ahora, debo trabajar para jugar y ayudar al Lyon para que gane (...). Fue maravilloso que el entrenador, Fonseca, y su staff hablaran portugués".

La presión: “Sobre la presión, ya he jugado en Brasil y la presión allí es verdaderamente grande. Lo que yo hago es jugar al fútbol, lo más importante. Es verdad que la gente de Brasil está muy pendiente de todo lo que hago. Analizan mi vida y analizarán ahora lo que haga en el Lyon. Pero yo vivo mi vida. Agradezco a todos los que me siguen, pero lo único que quiero es tener una buena carrera y concentrarme en el campo”.