Endrick: "Me gustaría quedarme en el Lyon"

Otra jornada más, Endrick volvió a mojar. Son ya ocho goles los que suma el delantero del Olympique de Lyon, superando así su mejor marca en el fútbol europeo. En tan solo cuatro meses, el jugador cedido por el Real Madrid ya suma más goles que en la temporada 24/25, en la que disputó 37 partidos con la camiseta blanca y anotó únicamente siete dianas.

La última en Francia llegó este domingo en la goleada del Lyon ante un Stade Rennes convertido en un rival directo por la Champions y que llegaba como un tiro al Groupama Stadium. Un 4-2 con participación de un Endrick que selló el triunfo que permite a los de Paulo Fonseca consolidarse en la tercera plaza de la Ligue 1 (la última que da acceso directo a Liga de Campeones) por delante de Lille, Rennes y Mónaco.

Fue tras el partido cuando Endrick atendió a los periodistas en zona mixta y, preguntado por su futuro, no cerró la puerta a seguir en el Lyon. "Haré lo que Dios me diga y lo que mi mujer me diga. Si tengo que quedarme en el Lyon, me quedaré encantado, si tengo que volver al Real Madrid, lo haré. Si el Real Madrid quiere enviarme a otro sitio, iré a otro sitio. Pero es la decisión de Dios la que me dirá lo que debo hacer", dijo tras el encuentro, en declaraciones recogidas por el medio 'Olympique&Lyonnais'.

"Estoy muy feliz aquí en Lyon. Recibí una cálida bienvenida del cuerpo técnico, del entrenador y de todos en el club. Estoy viviendo experiencias maravillosas y no me arrepiento de nada. Tomé una muy buena decisión al venir aquí. Si voy al Mundial, quiero agradecer a todos los que me han ayudado", concluyó.

"No sé lo que va a pasar"

Más tarde, en una entrevista pospartido con 'Ligue 1+', Endrick insistió en esa idea de esperar que sea Dios quien tome la decisión por él, pero de nuevo mantuvo la puerta abierta a seguir jugando en Francia.

"¿Hacer lo máximo para quedarme y jugar la Champions? Yo vivo día a día. Días como hoy son espectaculares, la cancha, todo... Estoy muy contento por eso. Me siento muy feliz aquí, un buen equipo, un buen staff, buenos compañeros... Todo. Estoy muy contento, pero no sé lo que va a pasar", comenzó diciendo.

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Y concluyó: "Estoy con Dios y lo que él me diga haré. Si debo quedarme en el Lyon, si debo volver al Real Madrid, irme a otro sitio... Estoy esperando a lo que me diga Dios, estoy muy contento y le agradezco por todo lo que hace en mi vida".