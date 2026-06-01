Endrick y las dudas de Ancelotti en el Mundial

Carlo Ancelotti tiene un serio problema a diez días del Mundial. Brasil goleó esta madrugada, pero los titulares dejaron mucho que desear y el seleccionador mandó un mensaje avisando de que el nivel de los suplentes en la segunda mitad fue superior, amenazando el estatus de intocables de los once que arrancaron ante Panamá: "El once no está 100% definido".

El técnico italiano aseguró tras el partido que tiene "más dudas" sobre los futbolistas que formarán parte de sus alineaciones en el Mundial, que arranca en algo más de una semana. "El juego de la segunda parte me mete más dudas. Eso es bueno, es una duda positiva", desveló Ancelotti en la rueda de prensa posterior.

"Mostraron que pueden competir con los otros, aunque también tenemos que tener en cuenta que el rival también bajó el ritmo", añadió 'Carletto', que no dudó en mostrar su enfado: "El equipo no estaba muy compacto en la primera mitad. Esto estaba bastante claro y tenemos que mejorar porque la solidez defensiva es muy importante".

Paquetá y Endrick de Brasil celebran un gol este domingo / EFE

Revolución suplente

Tras el 2-1 al descanso con gol y asistencia de Vinicius, Ancelotti sustituyó a prácticamente todo el equipo titular y dio entrada, entre otros, a Endrick, que protagonizó una buena segunda mitad compartiendo ataque con Igor Thiago, Rayan y Lucas Paquetá y con Brasil mejorando sensaciones a nivel general.

Tras el partido, el delantero del Real Madrid aseguró estar "feliz" por su actuación y, sobre todo, por generarle dudas a Carlo Ancelotti con respecto al once titular del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

Endrick, con Brasil ante Panamá / EFE

"Eso genera dudas en la cabeza de Ancelotti"

Eso sí, se quedó sin ver puerta en la goleada por 6-2: "No marqué, pero ayudé a marcar, corriendo y en algunos goles también. Ahora tenemos que seguir y, si Dios quiere, hacer una buena preparación para la Copa del Mundo", aseguró en declaraciones en zona mixta el futbolista, que ha jugado cedido desde enero en el Olympique de Lyon.

Sabe Endrick que está complicado ganarse un hueco en el once, con Vinicius, Raphinha, Cunha y Luiz Henrique como principales bazas del combinado brasileño, rindiendo "a un alto nivel". Pero emitió un mensaje esperanzador de cara a su titularidad: "Estoy muy agradecido. Dios también bendijo a Rayan y a Igor Thiago. Me alegra porque eso genera dudas en la cabeza Carletto".

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"Todos los que están aquí están capacitados. Sabemos que 'Carletto' es un tipo victorioso, que hace cosas diferentes. Tenemos que seguir el plan del míster y hacer lo que nos pida", concluyó.