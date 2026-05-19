Así vivió Endrick su convocatoria para el Mundial / @gustavoterini

Así vivió Endrick su convocatoria para el Mundial

Endrick también fue uno de los jugadores que aprovechó para grabar su reacción a la convocatoria del Mundial de este año como han hecho otros de sus compañeros. El jugador del Real Madrid cedido al Lyon celebró con una gran sonrisa y alegría su presencia en la selección brasileña, a la espera de poder disputar minutos vistiendo la equipación nacional y deseando poder anotar muchos goles que puedan llevar a su selección hasta la final del torneo Mundial.