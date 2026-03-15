Papel y boli: hay un 'caramelito' que todos los directores deportivos quieren coger

El trabajo de un director deportivo es complejo. Exige una gran capacidad de análisis y planificación para no realizar operaciones que comprometan la estabilidad del vestuario ni la economía del club. Siempre deben estar atentos al mercado, pensando en el corto, medio y largo plazo. Tienen que tener ojo para detectar las necesidades del club y cubrirlas con garantías, sin renunciar a rastrear talento por explotar y oportunidades de mercado que eleven el nivel del equipo sin gastar demasiado dinero.

Cada temporada, a medida que las competiciones domésticas van llegando a su fin, aparecen varias oportunidades de mercado que conviene, como mínimo, tener controladas. El curso pasado fue un Olympique Lyon que necesitaba hacer caja. El Manchester City, entre otros clubes, se aprovechó de ello fichando a un supertalento como Rayan Cherki a un precio más que aceptable. Esta campaña, el “caramelito” para los directores deportivos apunta a ser el Tottenham.

El equipo inglés es la gran decepción de Europa. El proyecto de Thomas Frank se fue al traste y el club decidió prescindir de sus servicios mucho antes de lo deseado. Eligieron a Igor Tudor como interino para salvar el desastre y pensar en la siguiente campaña, pero las cosas van de mal en peor. Con un pie y medio fuera de la Champions League tras el 5-2 en el Metropolitano, ahora la amenaza del descenso en liga es muy real.

Igor Tudor, entrenador del Tottenham Hotspur, durante el partido de la UEFA Champions League ante el Atlético de Madrid / Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press

A menos de diez jornadas para bajar la persiana al curso, una derrota hoy contra el Liverpool en Anfield (17:30 horas) significaría haber dejado escapar una oportunidad valiosísima para despegarse de un West Ham que anoche sumó un punto de oro contra el Manchester City para escapar del descenso.

La horrible situación que vive el equipo coloca a sus jugadores en muchos portales deportivos. Y en caso de consumarse la debacle, Europa meterá sus garras sin piedad para fichar bueno, bonito y barato. ¿Qué opciones pueden ser interesantes?

Jugadores con mucho cartel

Lo cierto es que muchas, porque es bastante difícil de explicar cómo el Tottenham está tan mal con la plantilla que tiene. Algunos jugadores ya lo tendrían hecho con otros equipos, como el portero Vicario, con el Inter de Milán, como anuncian en Italia. De hecho, la titularidad de Kinsky en el Metropolitano podría explicarse por esto, aunque el tiro le salió por la culata a Tudor, que tuvo que meter al italiano en el minuto 17 tras la agonía que protagonizó el meta checo.

Vicario, portero italiano del Tottenham / Twitter

El 'Cuti' Romero lleva tiempo coqueteando con el Atlético de Madrid y Van de Ven interesa a un Barça que quiere reforzar el centro de la zaga. Continuando por la defensa, Pedro Porro y Udogie tendrán ofertas sobre la mesa para seguir en la élite del fútbol europeo sin lugar a dudas, al igual que Danso o Spence, buenas opciones para la posición de central y lateral izquierdo, respectivamente.

Micky van de Ven, en una imagen de archivo / ADAM VAUGHAN / EFE

Del centro del campo hacia adelante, el Tottenham acumula mucho talento: Bentancur, Bergvall, Kulusevski, Maddison, Gallagher, Xavi Simons, Kudus, Solanke, Richarlison... ¿Se imaginan a alguno de ellos en Championship? Yo tampoco.

Xavi Simons, jugador de un Tottenham en caída libre / RONALD WITTEK / EFE

Caso aparte sería el de los jóvenes, como Vuskovic, central que también interesa al Barça, Mikey Moore o Archie Gray, por citar a algunos. ¿Aceptarían jugar en Championship? Parece complicado, ya que están listos para más. Quizás lo que tenga que hacer el Tottenham sea buscarles una cesión para, en el mejor de los casos, contar con ellos en un posible regreso inmediato a la Premier League.

Sea como fuere, un problemón para un Tottenham que está despertando cada vez más miradas de directores deportivos de las mejores ligas de Europa, que salivan imaginando todo lo que podrán pescar si se consuma el increíble fracaso que está protagonizando el cuadro londinense.