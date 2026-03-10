"A Van de Ven le encantaría jugar en el Barça"

El extécnico del Tottenham y de varios equipos de la Premier, Harry Redknapp, analizó el futuro del defensa Micky Van de Ven, que está en la lista de fichajes del Barça para la próxima temporada y aseguró que la operación es posible porque el central estaría seguro en disposición de ir al Camp Nou: "Sí, estoy seguro de que le encantaría ir a Barcelona. El Barça es un club grande y especial para cualquier jugador que quiera unirse y también para él, un central de un perfil muy completo", comentó a 'WinWin' Egipto.

Redknapp analizó el partido del Barça ante el Newcastle y comentó que los blaugrana lo pueden pasar mal en la ida: "Es un partido muy difícil, sobre todo cuando se juega en el estadio del Newcastle. Jugar allí siempre es complicado. El ambiente es fantástico y lleno de entusiasmo, y la afición del club es realmente increíble apoyando a su equipo. Por lo tanto, será un partido muy difícil y complicado para el Barcelona".

Sobre la eliminatoria del City ante el Madrid, Redknapp señaló que "creo que el Manchester City se impondrá al Real Madrid. Quizás la ida o alguno de los dos partidos acabe en empate, pero creo que el City es capaz de ganar, sobre todo jugando en casa. Simplemente creo que el equipo de esta temporada no es el gran Real Madrid al que estamos acostumbrados. No está al alto nivel habitual. Parece un equipo bastante bueno, pero creo que el Manchester City será muy fuerte comparado con ellos, y quizás incluso mejor que ellos en este enfrentamiento", sentenció.

También habló sobre el increíble estado de forma de Modric en el Milan: "Personalmente, si fuera por mí, lo mantendría allí para siempre. Es uno de los jugadores más profesionales que he tenido. Es una persona fantástica y un futbolista increíble en todos los sentidos. Le renovaría el contrato por diez años más. ¡Podría jugar hasta los 51!". Quizás se equivocaron en el Madrid al dejarle salir. Tuvo una carrera fantástica en el Real Madrid. Es un profesional realmente increíble y una gran persona", explicó.