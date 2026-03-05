Van de Ven, pretendido por el Barça, la lía en el Tottenham-Crystal Palace

Estamos en marzo y las secretarías técnicas empiezan a peinar el mercado en busca de refuerzos estivales. El Barça, con Deco a la cabeza, se ha marcado como una de las prioridades apuntalar el centro de la defensa y acompañar a Pau Cubarsí, Araujo y Éric de un defensor de garantías para repartir minutos ante las exigencias de un calendario cada vez más apretado.

En la lista de futuribles del Barcelona que maneja el director deportivo luso aparece marcado el central del Tottenham Micky van de Ven, un zaguero joven, potente y con un gran futuro por delante, pero con un par de problemas que le convierten en un fichaje discutible. El primero, el precio, obviamente. Los 'spurs' tienen tasado al neerlandés en una cifra inalcanzable para el Barcelona, por encima de los 100 millones de euros. El segundo son sus fugaces desconexiones, incompatibles con un club que aspira a todos los títulos a principio de temporada.

Micky van de Ven, del Tottenham, celebra su gol ante el Copenhage / NEIL HALL / EFE

Desconexiones habituales

Van de Ven es capaz de lo mejor, pero también de lo peor. Sale con la pelota controlada desde atrás, escuela Países Bajos, y su corpulencia le hace ser un rival duro de superar en el uno contra uno. Sin embargo, frecuentemente pierde los papeles y comete errores que cuestan puntos a su equipo.

Para muestra, el Tottenham-Crystal Palace de esta jornada, donde el neerlandés vio la roja directa tras hacer penalti a Ismaïla Sarr. Con los 'spurs' ganando 1-0 tras el gol de Solanke, el defensor agarró de forma evidente al delantero del Palace y Andrew Madley, colegiado de la contienda, no dudó en enviarle a la caseta y señalar los once metros.

El fallo fue clamoroso, ya que acto seguido el conjunto de Oliver Glasner logró remontar y marcharse al descanso con un apabullante e inapelable 1-3. El Tottenham Stadium se vació a la media parte, hastiados los aficionados de los 'spurs' de la pésima temporada que están completando sus jugadores, especialmente en la Premier League donde rozan los puestos de descenso, sólo un punto por encima de las posiciones de Championship. En la Champions League, los ingleses se medirán al Atlético de Madrid en los octavos de final.