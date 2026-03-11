Van de Ven, señalado: el central deseado por el Barça la vuelve a liar

Harry Redknapp, exentrenador del Tottenham, garantizó que, a Micky van de Ven, uno de los centrales que maneja la dirección deportiva del FC Barcelona para reforzar la retaguardia, "le encantaría ir a Barcelona". "Es un central de un perfil muy completo", aportó. El neerlandés destaca por su potencia, envergadura, corpulencia y atrevimiento con balón... pero también comete errores de bulto, difíciles de justificar en un futbolista de su nivel y su cotización.

Tasado en una prohibitiva cifra que supera los 100 millones de euros, ha sido noticia en los últimos días por su constante pérdida de papeles. Y es que la semana de Van de Ven está siendo para olvidar. Tampoco ayuda, claro, el delicado momento de un Tottenham que está a tan solo un punto del descenso.

Brutal agarrón

El pasado jueves, en la disputa de la jornada intersemanal de la Premier League, el neerlandés dejó a los 'Spurs' con diez apenas cuatro minutos después del 1-0 anotado por Dominic Solanke. Se le cruzaron los cables y agarró con fuerza e insistencia a Ismaïla Sarr y el colegiado no dudó en señalar la pena máxima a favor de los 'eagles' y en mostrarle la roja al central.

Una expulsión que, hablando en plata, condenó al Tottenham. Cambió el partido por completo. Sarr empató el partido desde los once metros, Strand Larsen puso el 1-2 en el añadido y, para colmo, el senegalés convirtió su doblete también en la prolongación, en el 45+7'.

Van de Ven fue expulsado ante el Crystal Palace / DANIEL HAMBURY / EFE

Así, con la moral por los suelos, visitaba el conjunto del norte de Londres el Riyadh Air Metropolitano para disputar la ida de los octavos de final de la Champions League. Lo que seguramente no esperaba ningún hincha - ni el propio Tottenham - era ir perdiendo por 3-0 en el primer cuarto de hora de partido.

Desafortunadamente para él, Antonín Kinskýfalló en dos goles e Igor Tudor, que sorprendió con su apuesta, lo retiró del terreno de juego en el 17' para dar entrada a Vicario en su lugar. Un gesto que sentenció al joven meta, que debutaba en la competición continental.

Resbalón y expulsión perdonada

Pero quien también salió en la foto de uno de los cinco goles colchoneros, el segundo para ser exactos, fue Micky van de Ven. Un inoportuno resbalón del zaguero facilitó el 2-0 de Antoine Griezmann. Cabe añadir, eso sí, que la acción previa al gol está bastante mal defendida por parte de Spence y Sarr.

Y ya para poner la guinda a una noche para olvidar, cometió una salvaje entrada sobre Hancko que pudo costarle una nueva expulsión pero, por suerte para él, quedó impune. De hecho, Serdar Gozubuyuk no señaló ni falta. El VAR revisó la acción y coincidió con la decisión del colegiado.

Llega a tocar balón, pero va con los tacos a una altura muy peligrosa, impactando en la tibia del eslovaco. Con esto, según 'Archivo VAR', tuvo que haber sido expulsado.