El City Football Group acumula pérdidas de 2.000 millones de euros desde su creación: un agujero económico

El fútbol actual y el negocio van de la mano. Las propiedades verticales de los equipos son ya una realidad en el deporte, y uno de los más conocidos es, sin duda, el City Football Group.

El grupo, que posee equipos como el Manchester City, el Girona FC, el New York City FC o el Troyes, asumió la temporada 2024/25 unas pérdidas económicas récord de 291,1 millones de libras (336 millones de euros), según un informe de '2Playbook', cifras que suponen más del triple comparando con la temporada anterior a esa.

Todo ello se enmarca en unas cifras, también récord, de facturación. En el mismo ejercicio, el 'holding' presentó ingresos de 977,1 millones de libras (1.128,3 millones de euros) de facturación total, un 4,7% mejor que la temporada anterior.

De hecho, según la fuente, el proyecto futbolístico suma unas pérdidas totales de 1.793,5 millones de libras (2.070 millones de euros) desde su creación.

Unas cifras que contrastan con la evolución del negocio e incluyen la actividad del Girona FC en su año de participación en la Champions League. Aunque los números no reflejan la evolución del club catalán ya que su participación accionarial se trasladó temporalmente para evitar conflictos con la UEFA. De esta manera, el grupo tampoco pudo incorporar en sus cuentas el buen resultado económico del conjunto catalán, que firmó un beneficio récord de 16,5 millones de euros esa temporada.

El propio Manchester City tampoco logró mantener totalmente la rentabilidad. El club inglés cerró la temporada con pérdidas de 9,9 millones de libras (11,2 millones de euros), poniendo fin a cuatro ejercicios consecutivos con beneficios. Esto se debe, según la fuente, a la caída de las plusvalías por traspasos respecto a años anteriores.

Aun así, el equipo dirigido por Pep Guardiola sigue siendo el motor económico del proyecto. El Manchester City genera algo más del 70% de la facturación total del grupo. Si se excluye al Girona, el City Football Group redujo un 2,7% sus ingresos por día de partido, que se situaron en 111,8 millones de libras (129,3 millones de euros) durante el curso 2024-2025.

El rendimiento deportivo también tuvo impacto directo en las cuentas. El informe de Intelligence 2P, la unidad de estrategia e inteligencia de mercado de '2Playbook', indica que la menor progresión en la Champions League provocó que los pagos de la UEFA descendieran un 33,4%, hasta 71,3 millones de libras (82,3 millones de euros). En competiciones domésticas, los ingresos audiovisuales bajaron un 7,1% respecto a la campaña anterior, con 240,8 millones de libras (278 millones de euros). En este apartado se percibe especialmente la ausencia del Girona en la consolidación, ya que el club de LaLiga habría aportado más de 40 millones de euros en derechos televisivos.

En cambio, el área comercial volvió a sostener el crecimiento del grupo. Los ingresos por patrocinio y acuerdos comerciales aumentaron un 2,7%, hasta 464,1 millones de libras (536 millones de euros). Además del propio Manchester City, destacó la evolución de la franquicia de la MLS en Nueva York, el New York City FC, que incrementó un 12,7% su negocio comercial y alcanzó una facturación total de 57,6 millones de libras (66,5 millones de euros), un 23,9% más que la temporada anterior.

También registró un fuerte crecimiento el Esporte Clube Bahía, que elevó sus ingresos hasta 38,4 millones de libras (44,3 millones de euros), un 22,7% más, impulsado principalmente por el aumento de los ingresos televisivos en Brasil.

Pese a ese crecimiento a doble dígito, tanto el club estadounidense como el brasileño continúan en pérdidas, una situación que se repite en varios proyectos europeos del grupo. El Palermo, aún en la Serie B italiana, aumentó su facturación un 8,6% hasta los 20,1 millones de libras (23,2 millones de euros). En cambio, el Troyes francés vio caer sus ingresos un 29,5% y se quedó en 7,9 millones de libras (9,1 millones de euros), afectado por la crisis audiovisual que atraviesan la Ligue 1 y la Ligue 2.

En otras regiones, el Melbourne City redujo su facturación un 8,2% hasta los 7,8 millones de libras (9 millones de euros). Por su parte, Mumbai City (4,2 millones de euros), Lommel SK (3 millones) y Montevideo City Torque (461.000 euros) mantuvieron cifras estables.

Finalmente, la red de complejos del fútbol amateur le aportó al grupo una facturación en 2025 de 42 millones de libras (48,5 millones de euros), duplicando su cifra anterior. Además, los números generales del City Football Group se pueden justificar con las adquisiciones recientes del grupo, aún en fase de inversión en mercados como Italia o Francia.