Pablo Zabaleta, exjugador del Manchester City: "Han perdido a Kroos y a Modric..."

El Manchester City visita esta noche el Santiago Bernabéu en el partido de ida de los octavos de final de la UEFA Champions League. El equipo dirigido por Pep Guardiola vuelve a uno de los estadios que más ha frecuentado en los últimos años en la máxima competición europea. Real Madrid y City se han convertido en rivales habituales en el torneo y han protagonizado algunos de los duelos más atractivos de la actualidad.

En los últimos tres años ambos conjuntos se han enfrentado en seis ocasiones. El balance refleja lo igualado de la rivalidad: dos victorias para el Real Madrid, tres empates y dos derrotas para los ‘citizens’. El último enfrentamiento fue en la fase de liga el pasado mes de diciembre, cuando el Manchester City se impuso por 1-2 en el Santiago Bernabéu.

Sin embargo, el contexto ahora es muy diferente. Se trata de una eliminatoria directa, con partido de ida y vuelta, en la que ambos equipos saben que un mal resultado puede complicar seriamente su continuidad en la competición. Quedar fuera de la Champions en el mes de marzo sería un golpe importante para dos clubes acostumbrados a luchar por el título cada temporada.

Pablo Zabaleta conoce bien el Bernabéu

Uno de los que conoce bien al Manchester City es Pablo Zabaleta. El exlateral argentino, que defendió durante años la camiseta del conjunto inglés, analizó el enfrentamiento y destacó la importancia del factor Bernabéu en este tipo de partidos.

"El hecho que jueguen como local, el Bernabéu, y todo lo que supone jugar allí... empezar bien el partido es clave, porque siempre existe ese empuje inicial que suelen tener esos equipos en casa. Además, cuentan con jugadores como Vinícius, que si está en su día es un futbolista muy desequilibrante", dice el argentino.

"El Manchester City puede contrarrestar eso con personalidad: intentar agarrar un poco más la pelota, tener posesión y esperar el momento justo para atacar. Veremos si Arbeloa se decide por Arnold o si retrasa a Valverde, sabiendo que por ahí tienen jugadores potentes como Semenyo o Doku. Pero el Real Madrid siempre aprovecha los momentos del Bernabéu: el principio y el final de los partidos suelen ser lo más peligroso de este equipo", considera Zabaleta.

Pablo Zabaleta y Leo Messi, en sus respectivas etapas en Espanyol y Barcelona / JAVI FERRANDIZ

El City planteará un partido rápido y físico, con múltiples opciones. "El City tiene muchísimas opciones. Ha recuperado a algunos jugadores importantes y cuenta con muchas variantes. Veremos si apuesta más por extremos puros que le puedan dar bastante amplitud y buscar situaciones por fuera, de uno contra uno, o si opta más por juego interior con futbolistas como Bernardo Silva o Cherki. Habrá que ver la apuesta de Pep en el Bernabéu. En la Premier se ha visto un poco más de juego interior, con O’Reilly apareciendo por dentro, dejándolo fluir y llegando desde segunda línea, además de un Rodri recuperado. Veremos qué decide Pep, pero variantes le sobran", dice el lateral, analizando el estilo de juego del City.

Dos pérdidas importantes

"El Real Madrid ha perdido jugadores importantes como Kroos o Modrić. Futbolistas que te jugaban en corto, en largo y tenían una visión de juego extraordinaria. Muchas veces reemplazar a ese tipo de jugadores no es fácil. Tchouaméni, Camavinga, Güler o Brahim son jugadores importantes, quizá más jóvenes, y no es sencillo hacerte dueño de un equipo como el Madrid ni tener la personalidad para hacer jugar al equipo. Bellingham no estaba tan fino últimamente", considera.

Noticias relacionadas

"Mbappé es el jugador clave de este equipo, aunque le está costando un poco esta temporada, quizá por los cambios de entrenadores o por pequeñas circunstancias. Todavía queda Liga, aunque tiene a un gran Barça por delante", cierra Zabaleta.