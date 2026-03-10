Rodri, denunciado por sus vecinos por volar un dron: “Ahora nos acosa”

Rodri cargó contra el estamento arbitral tras el empate cosechado ante el Tottenham el pasado 1 de febrero y recibió, unas cuantas semanas más tarde, una considerable multa por parte de la FA. La sanción se debe a "actuar de forma impropia en una entrevista pospartido haciendo comentarios que ponen en entredicho la imparcialidad y/o la integridad de un colegiado" y se traduce en un cargo de 80.000 libras (unos 92.000 euros al cambio).

Pues bien, días después de ser sancionado por la FA, generó malestar entre parte de su vecindario al volar un dron en los exteriores de su ático. Según denuncian algunos residentes, ese ‘hobby’ habría invadido su privacidad y les preocupa que haya podido captar imágenes de sus viviendas mientras ellos se encontraban en casa. Su enfado fue más allá y lo denunciaron a la policía.

"Es lo último que esperas"

Está previsto que la policía se ponga en contacto con el pivote del Manchester City para asegurarse de que conoce la ley. 'The Sun' dio la noticia y conoció de primera mano el testimonio de uno de los vecinos: “Vivo con mi pareja en un piso alto y lo último que esperas ver cuando estás mirando la televisión es un dron a un metro afuera de la ventana. A mi esposa le pone muy nerviosa. Una de las ventajas de vivir tan alto es que nadie te ve, pero ahora nos acosa Rodri y su dron".

Rodri vuela su dron en el balón / X

Algunos residentes del edicio en Salford (Mánchester) solicitaron al consejerse que conversase con el personal que administra el bloque donde vive el madrileño. Otros, por su parte, acudieron a la policía preocupados por la posibilidad de que esté infringiendo normas estrictas sobre dónde pueden volar los drones y qué se les permite filmar.

Uno de estos últimos, de hecho, vive con su pareja en el piso 34 y afirmó que una noche, mientras veían la televisión, observaron una luz verde intermitente fuera de su ventana. “Lo vimos volar fuera de nuestra ventana y luego volar de regreso al patio del ático de Rodri. Tiene todo el dinero del mundo y se pasa el tiempo estrellando su dron contra las ventanas de la gente”, relató a 'The Sun'.

Varios vecinos también expresaron su malestar en el grupo de 'WhatsApp' de la comunidad. Uno de ellos señaló que la situación podría vulnerar la legislación relacionada con el voyeurismo y el acoso, además de incumplir la normativa sobre el uso de drones. Otros incluso compartieron fotografías en las que aparece Rodri en su balcón, mirando hacia arriba mientras sostiene el mando del dron.

Rodrigo Hernández, sancionado por la federación inglesa / EFE

La Civil Aviation Authority establece que quienes pilotan drones deben respetar la privacidad de las personas y evitar causar molestias. Además, la mayoría de los operadores están obligados a aprobar un examen teórico y registrarse antes de poder volarlos. Por su parte, la Greater Manchester Police informó: "Hemos recibido una denuncia y los agentes están llevando a cabo las investigaciones pertinentes". También se contactó con el Manchester City para recabar su versión.