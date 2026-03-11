La intrahistoria de la pesadilla de Kinsky en el Metropolitano: "En 15 años nunca había hecho esto. Para mí era la mejor decisión, ahora es fácil decir que no lo era"

Ser portero es complicado. Ningún error se paga tan caro como el del guardameta por una sencilla razón: la red que tiene a su espalda no le protege de los fallos; solo recoge los balones para magnificarlos aún más. El error forma parte del deporte de élite. Se pierde muchísimo más de lo que se gana. Pero lo que sucedió en el Metropolitano fue prácticamente inédito. En 15 minutos, Antonin Kinsky encajó tres goles, dos de ellos por fallos garrafales que provocaron su salida entre lágrimas tan solo dos minutos después. Un cambio que inevitablemente lo señaló duramente y que tiene una larga historia detrás.

A los más familiarizados con el fútbol internacional les sorprendió la alineación de Igor Tudor, sustituto interino de Thomas Frank en el Tottenham, quien optó por darle la titularidad en la portería a Antonin Kinsky. Guglielmo Vicario, quien no se perdía un partido con el Tottenham desde finales de octubre, quedó relegado al banquillo por decisión técnica. El resultado, a la vista está: el Tottenham no compitió en el Metropolitano, cayó por 5-2 y el Atlético de Madrid, salvo sorpresa máxima, está clasificado para los cuartos de final de la Champions League antes de jugar la vuelta de octavos en Londres.

Hoy elijo lo que considero mejor para el equipo en este momento Igor Tudor — Entrenador del Tottenham

"Hoy elijo lo que considero mejor para el equipo en este momento. Por hoy, esta es la alineación titular. También habrá partido de vuelta, hay sitio para todos", comentó Igor Tudor tras el duelo. Pero hay algo más detrás de esta decisión que únicamente "elegir al mejor portero en este momento".

Vicario, vinculado a Inter

Es cierto que el rendimiento de Vicario no está siendo lo suficientemente consistente como para pensar que no puede tener competencia bajo palos, pero no hay que obviar los rumores que lo sitúan de nuevo en Italia a final de temporada. El ex del Empoli podría volver a la Serie A en verano de la mano del Inter de Milán, que quiere rejuvenecer la portería dándole salida a Yann Sommer, y en el Tottenham, con la delicada situación que tienen, la paciencia está bajo cero.

Vicario, portero italiano del Tottenham / Twitter

Por ello, Tudor decidió alinear a Kinsky, de 22 años, con una participación casi nula esta temporada (dos partidos de Carabao Cup) y virgen en la fase final de la Champions League. Un debut que el portero checo, fichado en enero de 2025 por 16,5 millones de euros procedente del Slavia Praga, nunca olvidará.

Tengo el corazón absolutamente roto por él. Tuvo 14 minutos horribles, ese resbalón y el tercer gol. No sé qué decir. Estoy destrozado por él Joe Hart — Exportero inglés

Por suerte para él, se encontró con el apoyo de muchísimas figuras del deporte rey. David De Gea le mostró su apoyo en ‘X’: “Nadie que no haya sido portero puede entender lo difícil que es jugar en esta posición. Mantén la cabeza en alto y vuelve a intentarlo”. Joe Hart, exportero del Manchester City y la selección inglesa, también se pronunció en TNT Sports: “Tengo el corazón absolutamente roto por él. Tuvo 14 minutos horribles, ese resbalón y el tercer gol. No sé qué decir. Estoy destrozado por él”, comentó.

El guardameta checo del Tottenham, Antonin Kinsky, consolado por su compañero, el centrocampista argentino Cristian Romero, al ser sustituido en el minuto 17 de la primera parte. / Kiko Huesca / EFE

Igor Tudor, artífice del cambio después de valorar la situación con el capitán Cristian Romero, también valoró el delicado escenario que vivió su portero: "He entrenado durante 15 años y nunca había hecho esto, pero era necesario preservar al chico y al equipo. Lo elegí antes del partido y era la decisión correcta. Es un buen arquero. Para mí era la mejor decisión; ahora es fácil decir que no lo era. He hablado con él, es un gran chico, un gran portero. Desafortunadamente cometió estos graves errores en un partido grande”.

Kevin Danso, compañero de equipo, también se pronunció: "Estas cosas pasan, desafortunadamente. Son momentos difíciles, pero en situaciones así debemos demostrar qué equipo somos", declaró en zona mixta.