The North Face Transgrancanaria inicia una nueva etapa bajo el lema 'Sostenible por Naturaleza'

La The North Face Transgrancanaria no podría entenderse sin la naturaleza. Desde hace más de veinte años, miles de corredores descubren Gran Canaria recorriendo senderos históricos, bosques de pinar y laurisilva, barrancos, cumbres y paisajes volcánicos que convierten a la isla en un escenario único para el trail running.

Precisamente porque la naturaleza es el corazón de la prueba, la edición de 2027 marcará el inicio de una nueva etapa bajo el lema 'Sostenible por Naturaleza'. Una filosofía que nace de una convicción sencilla: quien disfruta de la naturaleza tiene también la responsabilidad de protegerla.

La sostenibilidad se convertirá en un eje estratégico transversal de la organización. La The North Face Transgrancanaria analizará de forma integral todos los procesos del evento para seguir reduciendo su impacto ambiental y avanzar hacia un modelo cada vez más eficiente, responsable y respetuoso con el territorio que la acoge.

Carlos González, director de la The North Face Transgrancanaria, explicó que “‘Sostenible por naturaleza’ es una forma de entender el presente y el futuro de nuestra carrera”. “La Transgrancanaria”, continuó, “existe gracias a la naturaleza y a los senderos que recorren algunos de los espacios más espectaculares de Gran Canaria, por lo tanto es nuestra obligación cuidarlos cada vez mejor y hacer que nuestro impacto sobre el entorno sea cada vez menor".

González apuntó que “nuestro objetivo es revisar cada detalle de la organización para identificar dónde podemos mejorar; desde la movilidad hasta los avituallamientos, pasando por los materiales que utilizamos o la gestión de residuos”. “Sabemos que no existe una carrera perfecta ni cien por cien sostenible, pero sí existe el compromiso de avanzar, de medir nuestros resultados y de seguir incorporando acciones que nos permitan dejar un legado positivo para Gran Canaria y para el trail running internacional", agregó el director de la prueba.

Movilidad y eficiencia energética

El trabajo abarcará aspectos como la movilidad de la organización y de los participantes, el consumo eficiente de energía y recursos, la reducción y reciclaje de residuos, la promoción de utilizar envases reutilizables en los avituallamientos, la selección de materiales y proveedores más sostenibles o la protección de los espacios naturales por los que transcurre la carrera.

La organización también reforzará las acciones de sensibilización dirigidas a corredores, acompañantes, voluntarios, patrocinadores, proveedores y público asistente, promoviendo buenas prácticas que contribuyan a conservar los senderos, ecosistemas y paisajes que hacen posible la celebración de la prueba.

Esta estrategia estará sustentada en el análisis y la mejora continua. La The North Face Transgrancanaria continuará avanzando en el cálculo de la huella de carbono del evento, incorporando tanto las emisiones directas como las indirectas derivadas del transporte, la logística y los servicios asociados, con el objetivo de identificar nuevas oportunidades de reducción y establecer indicadores que permitan medir los avances en futuras ediciones.

Registro Canario de Huella de Carbono

En este sentido, la prueba ya ha dado un paso significativo al convertirse en el primer evento deportivo inscrito en el Registro Canario de Huella de Carbono gracias al apoyo de la Consejería de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias. Esta iniciativa pionera se está desarrollando actualmente y permitirá seguir perfeccionando la medición del impacto ambiental y definir nuevas acciones para minimizarlo.

Con 'Sostenible por Naturaleza’, la The North Face Transgrancanaria reafirma que el futuro del trail running pasa por cuidar los espacios que le dan sentido. Porque recorrer la naturaleza implica también conocerla, apreciarla y conservarla para que las próximas generaciones puedan seguir disfrutándola.