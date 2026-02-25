Transgrancanaria será el primer evento en medir su huella de carbono: apuesta por la neutralidad climática

La sostenibilidad se sitúa en el centro de la Transgrancanaria 2026 gracias al proyecto "Transgrancanaria Sostenible", presentado por la Consejería de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias y la empresa Arista Eventos.

La carrera, que se celebrará del 4 al 8 de marzo, será el primer evento en probar el funcionamiento del Registro Canario de Huella de Carbono. El objetivo es calcular las emisiones directas e indirectas del evento, desde el transporte de corredores hasta el consumo de materiales, y diseñar acciones de minimización y compensación.

Mariano Hernández Zapata, consejero de Transición Ecológica, destacó que la colaboración demuestra el compromiso del gobierno con la acción climática en todos los ámbitos, incluido el deportivo. "Esta colaboración refleja el compromiso del Gobierno de Canarias con la integración real de la acción climática en todos los ámbitos de nuestra sociedad, incluido el deportivo”.

Zapata subrayó que "la Transgrancanaria es uno de los escaparates internacionales más potentes de nuestras islas, y convertirla en un referente de sostenibilidad es una oportunidad para demostrar que el deporte de élite puede y debe ser compatible con la protección activa de nuestro territorio”. Además, añadió que "queremos que este proyecto marque un antes y un después y sirva de modelo para otros eventos deportivos y no deportivos que se celebran en Canarias".

Fernando González, CEO de Arista Eventos, subrayó que la Transgrancanaria siempre ha estado vinculada al respeto por la naturaleza y que ahora se busca medir y reducir su impacto de forma rigurosa. "La Transgrancanaria siempre ha estado vinculada al respeto por la naturaleza, pero con este proyecto damos un paso más al integrar la sostenibilidad como eje estratégico y medible de la organización".

La Transgrancanaria, un modelo sostenible a exportar

El proyecto actuará en ejes como la movilidad sostenible, el uso eficiente de energía, la reducción de residuos y la protección del entorno.

La iniciativa pretende servir de modelo para otros eventos deportivos y fomentar entre corredores, acompañantes y patrocinadores una cultura de buenas prácticas.

La directora de marketing de la Transgrancanaria, Wendy Cruz, señaló que los participantes demandan cada vez más medidas ecológicas y que la carrera quiere ser un referente en innovación y conciencia ambiental.