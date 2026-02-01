Así es Green Trail Concept: la "ITV" sostenible que quiere cambiar la forma de organizar carreras de trail

El trail running vive un boom que ya no se mide solo en dorsales agotados y senderos abarrotados. La conversación ha cambiado: cada vez pesa más cómo se compite y qué huella deja un evento en la montaña y en quienes la habitan. En ese punto irrumpe Green Trail Concept, una iniciativa europea que aspira a ordenar el debate con una propuesta concreta: la primera certificación específica en sostenibilidad para carreras de trail.

El proyecto, cofinanciado por el programa Erasmus+ de la Unión Europea, propone un marco común para evaluar a los eventos desde un enfoque integral: ambiental, social y económico. La idea es tan simple como ambiciosa: que organizadores y participantes puedan medir el impacto de una carrera y, a partir de ahí, mejorarlo con criterios comparables entre pruebas, países y formatos.

El corazón del sistema es una herramienta digital con 65 indicadores agrupados en tres pilares. En el apartado ambiental, el foco está en variables como el transporte, el uso de recursos, la protección de flora y fauna y la gestión de residuos. En el plano social, se valoran aspectos como inclusión, accesibilidad, equidad e impacto en la comunidad. Y en el eje económico, se analiza la relación con negocios locales, el desarrollo territorial y la eficiencia organizativa.

Para facilitar el proceso, Green Trail Concept ofrece un cuestionario online, plantillas tipo checklist y la opción de adjuntar evidencias. Con esa base, cada indicador se evalúa según impacto, viabilidad y nivel de concienciación, y la plataforma devuelve recomendaciones personalizadas que apuntan a la mejora continua más que al simple aprobado. La puntuación final desemboca en tres sellos: Oro, Plata o Bronce. Quien no llegue al mínimo, no obtiene certificación.

Zegama será el inicio del proyecto

La herramienta ya ha pasado por un banco de pruebas exigente: se ha validado en Zegama-Aizkorri Mendi Maratoia (España) y en la Österlen Trail (Suecia). Y lo más simbólico llega ahora: Zegama-Aizkorri será la primera carrera certificada del proyecto en 2026, un estreno que coloca a una de las pruebas más prestigiosas del planeta como escaparate del nuevo estándar.

Este año, el sistema se ofrecerá en dos niveles: modalidad no auditada, centrada en la autoevaluación, y modalidad auditada, con revisión externa de respuestas y evidencias para otorgar una certificación oficial.