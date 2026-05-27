Transgrancanaria logra el sello oro de la PTRA por su apuesta real por la igualdad en el trail

The North Face Transgrancanaria acaba de recibir el sello oro de la PTRA Women's Equality, el máximo reconocimiento que otorga la Pro Trail Runners Association a las pruebas de trail running que trabajan activamente por la igualdad entre hombres y mujeres. Un galardón que no llega por casualidad, sino como resultado de años de trabajo sostenido y medidas concretas que han convertido a la prueba canaria en un modelo dentro del circuito internacional.

La distinción se enmarcó en una charla entre la organización y Aroa Sío, corredora profesional y miembro del grupo de trabajo de Women's Equality de la PTRA. Durante el encuentro, Sío explicó la labor de la asociación en áreas como el antidopaje, la sostenibilidad y, especialmente, la igualdad. "Muchas veces se confunden las diferencias físicas con la igualdad de derechos. Si hombres y mujeres compiten en la misma distancia, deben tener las mismas condiciones y premios", afirmó la corredora.

Más allá de los grandes gestos, lo que hace relevante este reconocimiento es que Transgrancanaria ha apostado por medidas sencillas pero con impacto real. La disponibilidad de productos de higiene femenina en los avituallamientos, espacios para la lactancia, políticas de aplazamiento de inscripción por embarazo o la adaptación de los tiempos de corte son algunas de las iniciativas implantadas. "Son medidas que no suponen un gran coste para las organizaciones, pero que pueden marcar la diferencia para muchas corredoras", subrayó Sío.

Ikram Rharsalla cruzando la meta de la Transgrancanaria / DELFOUR_PHOTOGRAPHER

Entre todas ellas, una destaca por su carácter pionero: el Punto Violeta, un espacio pensado para garantizar la seguridad dentro del evento. "Ha sido un intercambio muy enriquecedor. Incluso han aportado ideas que no habíamos contemplado, como el Punto Violeta, una iniciativa fundamental para garantizar espacios seguros dentro del evento", explicó Sío, quien calificó la colaboración con la organización como "muy natural".

Según la representante de la PTRA, una mayor presencia femenina en la comunicación y la cobertura mediática de las carreras incide directamente en el aumento de la participación de mujeres en el deporte. No es solo una cuestión de justicia; es también una palanca de crecimiento para el trail running en su conjunto.

El sello oro de la PTRA tiene en cuenta, entre otros factores, el porcentaje de participación femenina en la prueba, lo que convierte el reconocimiento en una métrica objetiva y no solo en un certificado de buenas intenciones.

A pesar de los avances, desde la asociación son claros: el trabajo no ha terminado. "Estamos viendo los primeros frutos del trabajo, pero todavía queda mucho por hacer. Nos gustaría avanzar más rápido, pero el cambio ya está en marcha", concluyó Sío.

Transgrancanaria demuestra así que la igualdad en el trail running no es una declaración de principios, sino una hoja de ruta con pasos medibles. Y que cuando las organizaciones se implican de verdad, los resultados llegan.