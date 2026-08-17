Rodri hará (todavía) mejor a Marc Bernal

La esperada llegada de Rodri al FC Barcelona ha sido interpretada por algunos (ya sea por envidia o por desconocimiento) de una manera perversa, al considerar que, ahora que está tan de moda el fenómeno, ‘eclipsará’ a Marc Bernal. Nada más lejos de la realidad.

Primero, porque los buenos con los buenos siempre se entienden. De Rodri poco hay que añadir tras ser considerado el mejor futbolista del Mundial conquistado por España bajo su batuta y recibir hace dos años con total justicia el Balón de Oro. Por algo el Real Madrid lo quiso fichar con ahínco por mucho que ahora se busquen mil justificaciones.

Marc Bernal es el tercer integrante de una generación dorada para el barcelonismo como es la de 2007. Si bien su irrupción no ha tenido la repercusión de los otros dos de su ‘quinta’, Lamine Yamal y Pau Cubarsí, el de Berga cuenta igualmente con un talento descomunal al que añade un físico privilegiado. Hansi Flick lo detectó rápido cuando le dio toda la confianza y la titularidad antes de que una lesión de rodilla trastocara momentáneamente todos los planes. Y el club se ha apresurado en negociar una mejora contractual.

Segundo, porque también hay que tener en cuenta que Marc Bernal puede coincidir con Rodri sobre el terreno de juego ocupando una posición algo más adelantada, pues el de Berga evidenció la temporada pasada que una de sus virtudes son las transiciones y la capacidad de irrumpir en el área rival. Así se explicaron los cinco goles que marcó.

Pero sobre todo, lo que más debe ilusionar al barcelonismo es la influencia que tendrá un futbolista con la ‘mili’ y los conocimientos futbolísticos de Rodri en las joyas de la cantera azulgrana. Especialmente en Marc Bernal por sus similares condiciones, pero también en los Lamine, Cubarsí y compañía. Con estos dos últimos, pudo compartir mucho tiempo durante el pasado Mundial y preguntarles (también al resto de azulgranas, claro) sobre el equipo de Hansi Flick para madurar una decisión que no solo refuerza al Barça, sino que debilita al máximo rival. Un win win de manual.

Bien harán Bernal y el resto de canteranos de absorber como una esponja lo que vean y escuchen cada día de Rodri en los entrenamientos. Porque les ayudará a crecer y a ser más fuertes. También en el terreno mental, tan importante en el fútbol actual y en todos los aspectos de la vida.

Rodri llega al Barça para hacer del equipo azulgrana una máquina todavía más fiables en los campeonatos domésticos y sentar las bases para, cuando llegue la hora de la verdad en la Champions League, el conjunto azulgrana dé la talla de una vez por todas.

Los talentos de La Masia deben ser cuidados y mimados por el club, el staff técnico y la afición. Pero no hay que preocuparse ni buscarle los tres pies al gato porque, como es su obligación, la dirección deportiva comandada por Deco busque fuera a los mejores que pueda fichar. Es el caso de Rodri y también, el de Julián Álvarez. Cuanto más alternativas de calidad haya en el equipo, mucho mejor para todos.

Rodri hará todavía mejor futbolista a Marc Bernal y la temporada es lo suficientemente larga para encontrar ambos su espacio. Y con los canteranos, tranquilos. Flick sabe lo que se hace y los que lo merezcan, seguro que triunfarán. Al final, es una selección natural.