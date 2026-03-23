Marc Bernal: "No podía ni ponerme un calcetín yo solo y ahora estoy marcando goles con el Barça"

Marc Bernal ha vuelto por sus fueros. Titular y goleador en el Barça, convocado por primera vez con la selección española sub-21 y los frutos a un trabajo silencioso después de haberlo pasado realmente mal. La lesión de rodilla ya está más que olvidada y como le vaticinó el propio Hansi Flick, el Barça tiene a un grandísimo pivote para muchos años. SPORT quiso compartir estos momentos en una entrevista que a continuación reproducimos:

Estás en la lista de la selección sub-21, será tu debut con la Rojita. ¿Qué sensaciones tienes?

Estoy muy contento, fue un momento muy especial. Me enteré por mi familia, me enviaron la convocatoria por el móvil.

¿Y en el vestuario del Barça, qué te dijeron?

Me felicitaron todos y también le dimos la enhorabuena a Joan Garcia.

Joan, que está en la Absoluta. Tú estabas en la prelista de la Absoluta. Para alguien cómo tu que va saltando obstáculos y creciendo, ¿es el próximo objetivo?

Sí, sí, también me sorprendió cuando me dijeron que estaba en la prelista de la Absoluta. Es algo positivo, es señal de que estás haciendo las cosas bien y un orgullo.

Me sorprendió cuando me dijeron que estaba en la prelista de la selección Absoluta; es un orgullo ir con la sub-21, Cubarsí y Gerard Martín me han dicho que tendré que bailar

¿Y que te han comentado los que ya han estado en la selección, te han dado algún consejo?

Gerard Martín y Pau Cubarsí me han dicho que tendré que bailar, al ser mi primera convocatoria. Y que disfrute mucho, que es algo muy especial y diferente.

Seguro que se ha tenido en cuenta tu racha con el Barça. Después de todo lo que has pasado, el sufrimiento, te vuelves a consolidar en el once, marcas cinco goles… es muy fuerte, ¿no?

Ha sido un proceso largo y muy duro, sobre todo a nivel mental, poder volver a estar al mismo nivel de antes de la lesión. Y ahora, estar jugando, los partidos en el Camp Nou… pues es un orgullo. Todo trabajo que hay detrás, que quizá no se ve durante la lesión y sobre todo también después, ha tenido su recompensa, es un premio.

Marc Bernal, en la entrevista con SPORT / Valentí Enrich

Si en esos peores momentos de la recuperación alguien te hubiera dicho: de aquí a un tiempo estarás en el Barça al máximo nivel, marcarás muchos goles... ¿qué le hubieras dicho?

Le hubiese llamado como un loco, porque es algo surrealista. Si puedo ayudar al equipo, también metiendo goles, es algo que me enorgullece mucho.

¿Te llegaste a desesperar en algún momento, a pensar que no conseguirías recuperar el nivel de antes de la lesión?

Bueno, sobre todo al principio lo piensas, es cuando más estás jodido, sobre todo mentalmente, te vienen muchas cosas a la cabeza, que no podrás volver a ser el mismo, que no todo va a ser como antes, pero hay esas personas que te ayudan, que saben de lo que hablan. Son los readaptadores, los del día a día, los fisios. Ellos me han ayudado mucho.

Te vienen muchas cosas a la cabeza con la lesión, que no podrás volver a ser el mismo, que no todo va a ser como antes... fue superduro

Llevas marcados 5 goles, todos en el Camp Nou, todos en competiciones distintas, Copa, Liga, Champions. ¿Con cuál te quedas?

Es difícil, eh. El primero siempre es especial y sí, te diría que con el primero que marqué con el club de mi vida, el del partido contra el Mallorca. Sentí euforia en ese momento. Cuando salí del campo, mis familiares, amigos, toda la gente me estaba felicitando y fue un momento único.

Los celebras con un beso en el antebrazo y el dedo índice hacia el cielo. ¿A quién se los dedicas?

Esa celebración va para mis abuelos, que se murieron cuando yo era muy pequeño y me hubiese gustado aprovechar más con ellos. No me han podido ver físicamente, pero sé que me estarán viendo todo este tiempo. ¿Lo del brazo? Porque tengo las fechas de cuando murieron.

La celebración de los goles va para mis abuelos, beso mi brazo porque tengo ahí las fechas de su muerte

¿En Vallecas se rompió algo más que una rodilla?

Sí, yo lo recuerdo como un momento superduro, mentalmente. Lo primero que pensé es que no iba a jugar a fútbol durante un año o incluso más.

Marc Bernal, con la imagen captada por SPORT de su celebración en el gol marcado al Newcastle / Valentí Enrich

¿Cuál fue el peor momento que recuerdas de todo ese tiempo?

Recuerdo que en el partido, cuando estaba en el suelo no podía ni levantarme. Después de operarme, no me podía poner ni un calcetín, ni levantarme de la cama yo solo. Eso fue lo más duro.

El día que salí al campo a tocar balón, estaba como un niño pequeño cuando le dan una pelota

¿Y el más reconfortante, algún detalle, algún gesto que te hiciera emocionar?

Yo te diría dos: el primer día que salgo a campo a tocar balón, eso fue como un niño pequeño cuando le dan una pelota. Y también el día que volvía a jugar, que fue en el Johan contra el Valencia.

Tienes un psicólogo desde los 14 años. ¿Qué importancia tiene para ti cuidar la salud mental?

Para mí es importantísimo. Da igual que estés en tu mejor momento, siempre hay algo que tienes en mente. Hablo con el psicólogo para que me ayude en todo y sobre todo este año ha sido crucial para mí.

Tu madre trabajaba en una Fundación, Horitzó, que trataba estos temas, también con personas más desfavorecidas. Ahora que estás en la élite, ¿qué aprendizaje de vida te da haber visto de cerca estas situaciones?

Eso es, a veces mi madre también me lo dice, me lo recuerda, que hay gente que quizá no tiene todo lo que quieren, pero ellos siguen con una sonrisa. En los momentos difíciles de la lesión también aprendí mucho eso.

He aprendido muchas lecciones gracias a mi familia; mi madre me recuerda que hay gente que quizá no tiene todo lo que quieren, pero siguen con una sonrisa

Tu padre fue futbolista, tu hermano lleva temas tuyos, el Campus, la agencia con Raúl Verdú. ¿Qué consejos te dan también ellos para tener los pies en el suelo y qué importancia tiene para ti la familia?

Mi familia siempre me apoya en los momentos difíciles, también cuando estoy arriba. Mi padre es el que más me exige dentro del campo. Aunque lo haga bien, siempre tiene algo para decirme. Y eso también es algo bueno, que se necesita siempre tener los pies en el suelo. Y mi hermano siempre me apoya también.

Champions

Hubo un momento incluso que se habló de que podías ir cedido al Girona. Cerca de casa, con la buena experiencia de Eric... ¿Te lo llegaste a plantear?

Desde el principio, yo tenía claro que quería quedarme. Llevo muchos años aquí, es el club de mi vida y he tomado la decisión correcta. Los momentos que estoy viviendo ahora no los hubiera vivido en otro sitio. Y los títulos que podamos conseguir, aquí se sienten únicos.

¿Haber ido al Girona? Tenía claro que quería quedarme y tomé la decisión correcta. Los momentos que estoy viviendo ahora no los hubiera vivido en otro sitio"

Tienes contrato hasta 2029, renovaste en un momento complicado para ti... ¿te gustaría que se pueda prolongar la relación en los próximos meses?

Sí. Si por mí fuera, por mí sí. Y si que es verdad, como tú dices, en el momento que me lesioné estaba en el hospital me ofrecieron el contrato y fue un apoyo del club que significó mucho para mí.

Hacemos un flash a tu infancia. Ibas al Camp Nou, ahora juegas allí. ¿Qué significa para un culé de cuna?

Cuando juegas estos partidos, ni de pequeño te lo puedes imaginar. Recuerdo un día que salimos de la mano en un Clásico con los jugadores y ver el ambiente, fue algo que voy a recordar siempre. Y ahora, estar jugando y que celebren tus goles es una sensación única.

Marc Bernal, junto a Luis Suárez antes de un clásico / Facebook

¿Recuerdas a qué jugador acompañabas?

Sí, era Luis Suárez.

De esos partidos, ¿cuál te marcó más?

Ese Clásico, porque fue un momento más especial. También la remontada contra el PSG. Me impactó y la celebré mucho.

¿Y quién era tu ídolo?

Messi. Esa eliminatoria… Leo, Neymar, Luis Suárez. Los tres son fantásticos.

Sergio Busquets y Andrés Iniesta me enviaron mensajes que me marcaron y significaron mucho para mí

Se te asocia con Sergio Busquets. ¿Has hablado alguna vez, tú te ves un poco como él?

Lo primero, sí que he hablado con él. Cuando me lesioné me envió un mensaje y me sorprendió. Habla de la persona que es. Fue muy significante para mí, es un jugador que siempre he admirado desde pequeño, un ídolo. Yo creo que cada uno tiene su manera de ser, su propia carrera. También me marcaron mucho los mensajes de Andrés Iniesta.

La competencia en el Barça es brutal. ¿Cuando vuelva De Jong, temes perder tu puesto de titular?

Cuando estás en el primer equipo del FC Barcelona, el mejor club del mundo, la competencia es la que tiene que ser. Tenemos a los mejores aquí, nuestro grupo va más allá de las competencias y al final, esas decisiones las toma el míster. Tengo muy buena relación con Frenkie y con todos. Sentí mucho cariño y mucho aprecio de los compañeros.

He podido aumentar mi masa corporal y ganar en velocidad; lo que me falta es coger experiencia en partidos grandes

Aprovechaste esta recuperación para ser un futbolista más fuerte y más completo. ¿Lo has conseguido?

No sabría decirte cuánta masa muscular he ganado, pero sí, cuando pero me lesioné hablé con los readaptadores, con el fisio. Ellos también lo vieron así. También ganar en velocidad. Hoy en día en el fútbol profesional es todo muy físico y con mucha velocidad. Lo he podido mejorar.

¿Qué crees que te falta todavía para ser más completo, en qué te estás focalizando más ahora?

Sobre todo en coger experiencias en partidos grandes, en tener la personalidad que hay que tener en esos partidos. Es lo que más me empuja.

¿Cuál consideras que es tu mejor virtud futbolística?

Te diría que el físico.

¿Y tu defecto a corregir?

Ganar más duelos, aunque creo que he mejorado mucho en este aspecto.

Mi virtud es que me como mucho la cabeza, y el defecto, que empatizo mucho con los demás

¿Y en lo personal, virtud y defecto?

Defecto, que me como mucho la cabeza. Y virtud, que soy muy empatizador.

¿Y cómo te ve a ti el vestuario? Porque la imagen que das es de un chico serio, formal. ¿Engañas o no engañas?

(ríe) Yo creo que casi todos engañan un poco, algunos que menos, pero siempre tienes tu lado que no muestras y eso nos lo quedamos para nosotros.

La Liga está tan ajustada que apunta a decidirse en un Clásico. Es uno de los partidos que te faltan en la élite…

Jugué varios en el fútbol base y los Clásicos son partidos en los que vas al máximo, te dejas la piel en cada jugada y tengo esa espinilla de jugar un Clásico profesional. Lo espero con muchísimas ganas, la verdad.

Espero con muchísimas ganas el próximo clásico, es de los partidos que me faltan en la élite

¿Se habla en el vestuario de la Champions?

Sí, en el partido contra el Newcastle demostramos quiénes somos, nuestro juego. Todo el equipo, todo el grupo, confiamos en ganar la Champions.

Marc Bernal celebra un gol con Lamine Yamal en prebenjamines / Marc Casanovas

¿Pero no preocupa encajar tantos goles, sobre todo en la Champions?

Tenemos que mejorar varias cosas, como tú dices, está lo de encajar goles, pero al final también tenemos virtudes. También metemos muchos goles.

En las reuniones que tuvimos con Flick aceptamos las cosas que había que mejorar y hemos visto el cambio

El vestuario está muy convencido, pero hubo un momento de malos resultados y de muchas reuniones. ¿Cómo fueron?

Creo que tuvimos la capacidad como grupo de poder hablar y poder aceptar las cosas que había que mejorar. Lo hablamos como un equipo y hemos visto el cambio. Él dijo después del día del Chelsea que el equipo iba a cambiar y así ha sido. Las pequeñas cosas que hemos podido mejorar nos han ayudado para crecer.

¿Tenéis ánimos de revancha con el Atlético tras la eliminación en la Copa del Rey?

Sí. Bueno, siempre tienes ganas y te quedas con esa espinilla de no haber pasado a la final de Copa. Es una oportunidad de aprovechar y demostrar en Champions.

El equipo confía en ganar esta Champions, sería una locura

Será una eliminatoria dura…

Sí, nos tendremos que dejar la piel en cada jugada.

Quieres ganar muchos títulos, pero ¿cuál es tu gran sueño con el Barça, el más importante?

La Champions, sin duda alguna. La Liga ya la gané el año pasado... Ganar la Champions sería una locura.