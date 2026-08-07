Los motivos de Flick y el Barça para apostar por Rodri

El Barça ha decidido dar un paso al frente en el mercado de fichajes para acometer una de las operaciones más ambiciosas de los últimos tiempos. La entidad azulgrana se ha lanzado decididamente a por Rodri Hernández, flamante campeón del mundo con la selección española y actual Balón de Oro, con la firme intención de convertirlo en el eje central de su proyecto deportivo. U

Para llevar a cabo un movimiento de tal magnitud, la figura de Hansi Flick ha resultado absolutamente determinante. El técnico germano trasladó a la dirección deportiva la necesidad de incorporar a un futbolista de su categoría. Tras las primeras conversaciones entre las partes, el optimismo en el seno del club es total al contar ya con el "sí" del centrocampista madrileño.

El jugador del Manchester City, Rodri durante una rueda de prensa / Europa Press

Según ha podido saber Sport, hay una serie de razones que Hansi Flick expuso para dar el OK a acometer el fichaje de Rodri: una de ellas radica en la búsqueda de experiencia y madurez para la plantilla. Más allá de su calidad futbolística, incuestionable para el cuerpo técnico, el entrenador alemán considera que al equipo le falta una pieza veterana y acostumbrada a competir al máximo nivel.

Con un vestuario mayoritariamente joven e inexperto, Flick entiende que se requiere un perfil capaz de marcar la diferencia en los momentos de máxima exigencia, especialmente en la Champions League y durante el tramo decisivo de la temporada. Esta necesidad de jerarquía se ha visto acentuada tras la salida de Robert Lewandowski, un movimiento que privó al vestuario de uno de sus grandes referentes competitivos. En este contexto, Rodri encaja a la perfección: es un ganador probado del máximo torneo continental que, a pesar de haber alcanzado la cumbre individual, mantiene intacta su hambre de títulos.

Implicación y llamada

La implicación del preparador germano ha sido directa en todo el proceso. Sport ya adelantó este jueves que el propio Flick tomó la iniciativa y llamó personalmente al pivote del Manchester City para exponerle de primera mano los detalles del proyecto deportivo barcelonista. Esa conversación telefónica se convirtió en un movimiento estratégico clave para inclinar la balanza a favor del conjunto catalán.

La rápida y decidida intervención del Barcelona motivó que Rodri decantase su postura y terminase rechazando la propuesta del Real Madrid, un club que tardó demasiado en reaccionar y cuya pasividad terminó pasando factura en la decisión final del futbolista madrileño.

Raphinha habla con Flick en St. George's Park / Dani Barbeito

En los despachos del Camp Nou se contempla esta incorporación como una jugada maestra de doble impacto. Por un lado, el Barça suma a un futbolista de clase mundial; por el otro, deja a su eterno rival sin un perfil de centrocampista organizador que necesita de forma urgente tras los problemas evidenciados en la medular madridista la pasada campaña. Asimismo, la llegada del madrileño no supone un obstáculo para los jóvenes talentos de la casa.

Compatible con Bernal

El área deportiva mantiene la convicción firme de que Marc Bernal está llamado a ser pieza clave de la entidad durante la próxima década. Lejos de frenar su progresión, en el club están convencidos de que ambos son perfectamente compatibles dentro de un calendario denso y sobrecargado de partidos. Además, la dilatada ausencia de Frenkie de Jong, quien difícilmente volverá a vestirse de corto en lo que resta de año 2025, hace aún más urgente la necesidad de reforzar la medular con garantías inmediatas.

Rodri, de España, posa con el trofeo de jugador del torneo / WILL OLIVER / EFE

Con el acuerdo verbal con el futbolista formalizado, resta que el FC Barcelona envíe la oferta formal a las oficinas del Manchester City para sellar el traspaso definitivo. Las cifras de la operación podrían situarse en una cantidad cercana a los 60 millones de euros. A la espera de que los clubes lleguen a una entente, el barcelonismo aguarda con optimismo la llegada del gran líder que Flick ha solicitado para aspirar a todo en Europa.