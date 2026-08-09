Flick veta la salida de Marc Bernal: ‘No se mueve’

Marc Bernal es uno de los nombres a seguir en la recta final del mercado del FC Barcelona. El centrocampista quiere jugar, necesita minutos para continuar con su progresión y sabe que la competencia en la medular azulgrana será feroz esta temporada. Sin embargo, hay una persona que no contempla fácilmente su salida: Hansi Flick.

El técnico alemán no quiere que Bernal abandone el Barça y así se lo ha comunicado al futbolista. Flick mantiene intacta la confianza en un jugador al que considera con condiciones para convertirse en una pieza importante del centro del campo azulgrana a largo plazo.

La situación, sin embargo, invita a Marc Bernal a analizar cuidadosamente sus opciones. El joven centrocampista quiere tener continuidad y es consciente de que encontrar minutos no será sencillo ante la cantidad y calidad de alternativas de las que dispone Flick en esa demarcación. La competencia aumenta y el escenario puede provocar movimientos antes del cierre del mercado.

El Barça ya ha visto salir a algunos jugadores jóvenes en busca de oportunidades y también existen futbolistas de la medular cuyo futuro sigue abierto. En ese contexto, Bernal podría plantearse una salida si entiende que su participación durante la temporada va a ser demasiado reducida.

Pero Flick quiere evitarlo.

Flick abraza a Marc Bernal / Javier Ferrándiz

El entrenador del Barça tiene una confianza absoluta en el potencial del canterano. No es algo nuevo. Considera que tiene espacio de pívote pero que, dada su formación, también tiene capacidad para jugar de interior.

Ya en 2024 apostó con fuerza por su crecimiento dentro del primer equipo y consideró que el club no necesitaba realizar una gran inversión en esa posición. Bernal respondió rápidamente a aquella confianza antes de sufrir la grave lesión de rodilla que frenó su progresión.

Ahora, superada aquella etapa, el objetivo es recuperar protagonismo.

El Manchester City, muy atento

La situación de Bernal tampoco ha pasado desapercibida en Europa. El Manchester City ha seguido al centrocampista durante las últimas dos temporadas y llegó a realizar consultas sobre su situación. El primer informe de los técnicos del conjunto inglés data de 2024 y su perfil habría convencido incluso a Pep Guardiola.

El City considera que Bernal reúne condiciones para desempeñar un papel importante como mediocentro y ha estudiado su situación como una posible opción de futuro para esa posición. Desde Inglaterra se ha situado incluso su valoración alrededor de los 35 millones de euros.

Marc Bernal ha empezado la pretemporada como un tiro / FCB

La postura del Barça, sin embargo, es muy clara: no quiere venderle.

En el club continúan considerando a Bernal uno de los centrocampistas con mayor proyección de La Masia y Flick comparte plenamente ese diagnóstico. Una posible operación solo podría abrirse si fuera el propio futbolista quien pidiera abandonar el Barça ante la falta de minutos.

Y ni siquiera en ese escenario el técnico alemán pondría las cosas fáciles.

Flick ha cerrado filas alrededor de Bernal. Quiere recuperarlo, darle continuidad y comprobar hasta dónde puede llegar un futbolista por el que lleva apostando prácticamente desde su llegada a Barcelona. El jugador quiere minutos y sabe que deberá ganárselos en un centro del campo cargado de competencia. El mercado puede tentar al canterano, pero Flick ya le ha dejado claro cuál es su postura: cuenta con él y no quiere que se vaya.