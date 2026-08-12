Cumbre para tratar el futuro de Marc Bernal

Noticia de última hora en la Ciutat Esportiva Joan Gamper. Según ha podido saber SPORT, los agentes de Marc Bernal han accedido hace unos instantes a las instalaciones del FC Barcelona para mantener una reunión con Deco y abordar directamente la situación del centrocampista.

El encuentro llega, avanzado ayer por ESPN, llega en un momento importante por los movimientos que está realizando el Barça en el mercado. Uno de los asuntos que se tratarán es el más que posible fichaje de Rodri Hernández. Desde el club quieren transmitir tranquilidad al entorno de Bernal y dejar claro que la posible llegada del futbolista del Manchester City no cambia los planes que existen con el canterano.

Pero ojo. Porque Marc Bernal maneja el interés de clubs muy importantes de la Premier League y no cierra la puerta a nada. Es más, quieren escuchar la propuesta de renovación que le presentará el club para tomar una decisión.

Confianza total y absoluta en Bernal

La confianza en Bernal sigue siendo total. El Barça considera al centrocampista una pieza importante de presente y, sobre todo, de futuro. La dirección deportiva entiende que todavía tiene mucho margen de crecimiento y no contempla que la llegada de otro jugador para la medular pueda frenar su progresión.

La reunión también servirá para avanzar en la mejora de las condiciones salariales de Bernal, una cuestión que estaba pendiente desde su última renovación. El futbolista amplió su contrato en septiembre de 2025 hasta el 30 de junio de 2029, con una cláusula de rescisión de 500 millones de euros.

En aquel momento, la dirección deportiva adquirió el compromiso de revisar sus emolumentos cuando Bernal estuviera consolidado en la dinámica del primer equipo. El Barça considera que ese momento ha llegado y quiere cumplir con la palabra dada al jugador. Su rendimiento y evolución han convencido al club, que pretende adaptar su salario a su nuevo estatus dentro de la plantilla.

Por parte del futbolista tampoco existen dudas sobre su futuro. Bernal quiere continuar en el Barça y seguir creciendo en el club en el que se ha formado desde pequeño. Su progresión ha despertado el interés de equipos de la Premier League, la Bundesliga y la Serie A, aunque su prioridad continúa siendo triunfar como azulgrana.

La posible llegada de Rodri, por tanto, no modifica la hoja de ruta. En el Barça consideran incluso que compartir entrenamientos y posición con un futbolista de su nivel puede ayudar a Bernal en su crecimiento. El mensaje que el club quiere trasladar hoy a sus agentes es claro: la apuesta por el canterano se mantiene y vendrá acompañada de una mejora salarial.