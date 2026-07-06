La 'solidaridad' de Vinicius salió cruz: no pasaba desde 1986

Penalti para Brasil. En unos octavos de final del Mundial. En la primera parte, con el partido empatado y para adelantar a su equipo. Todo parece indicar que se trata de una responsabilidad para el jugador con más galones sobre el terreno de juego. En el caso de la 'Canarinha' en el partido ante Noruega, Vinicius Jr. Pero no fue así.

El jugador del Real Madrid quiso dar una muestra de solidaridad y compañerismo y se lo cedió a Bruno Guimarães. No salió bien. El centrocampista del Newcasle intentó una 'paradinha', eligió la izquierda de Nyland, pero no acertó. Falló la pena máxima, el primer jugador de Brasil en hacerlo en un partido del Mundial desde 1986 (exceptuando las tandas de penaltis). El último había sido Zico ante Francia en el Estadio Jalisco de Guadalajara, México.

El árbitro del partido, Ismail Elfath, señaló la pena máxima tras revisar la acción en el VAR. Kristoffer Ajer derribó a Matheus Cunha en el área con una entrada a destiempo. 'Vini', tirador habitual de penaltis en su selección, cogió el balón en un primer momento y, en una imagen ya habitual en esta Copa del Mundo, cuando todos los defensas se marcharon y no había más jugadores poniendo presión al lanzador, se la dio a Cunha, tirador habitual en su equipo, el Newcastle. Pecó de solidario el '7' de Brasil.

"Que Vinicius no lace el penalti habla bien y mal de él. Por un lado, demuestra que no está obsesionado con ser el pichichi y la estrella, pero por otro, ¿si eres la estrella, pues tíralo tú, ¿no?", decía Paco González en COPE sobre la acción.

De hecho, con Ancelotti a cargo de la selección, Vinicius no ha chutado ningún penalti (0/2). Estevao chutó uno en noviembre de 2025 ante Túnez con el extremo sobre el campo; Igor Thiago fue el encargado de convertir el otro señalado a la selección contra Panamá el pasado mes de mayo, pero esa vez el merengue no estaba en el césped.

En la media parte, el asistente de Carlo, su hijo Davide, afirmó que el lanzador de penalti estaba decidido desde antes del inicio del partido.

Vinicius Jr. le cede el balón a Bruno Guimaraes para el penalti ante Noruega / X

No parecía que este fallo podría ser definitivo, pero lo acabó siendo. Con un doblete de Haaland, Noruega eliminó a la Brasil de Vinicius Jr. y Neymar Jr. (él sí que marcó su penalti en los últimos minutos de partido).

La derrota suma un capítulo más de decepción en la temporada en blanco de Vinicius. Y con ella, se esfuman unas nuevas hipotéticas posibilidades del Balón de Oro, ese trofeo por el que haría 10 veces más del que hizo en 2024.

Sobre el campo, Vinicius fue uno de los más destacados de su selección. Mantuno un buen nivel de juego y fue, como es habitual, desdequilibrante y eléctrico, creando oportunidades, pero no encontró ese gol que tanto necesitaba su equipo.

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