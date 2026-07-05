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MUNDIAL 2026
Brasil-Noruega, en directo: el partido de octavos de final del Mundial, en vivo
Sigue en vivo el duelo de octavos entre Brasil y Noruega
XI de Brasil
Ya tenemos la alineación de Brasil. Ancelotti apuesta por Martinelli para relevar a Paquetà, lesionado. Neymar parte desde el banquillo.
Brasil: Alisson; Danilo, Gabriel, Marquinhos, Douglas Santos; Guimaraes, Casemiro; Rayan, Cunha, Martinelli y Vinicius.
Brasil, a cortar una racha pésima ante equipos europeos
Ojo a este dato que nos trae la FIFA:
Brasil no ha podido ganar ninguno de sus últimos seis partidos frente a selecciones europeas en fases eliminatorias de la Copa Mundial de la FIFA.
- Brasil 0-1 Francia (cuartos de final, 2006)
- Países Bajos 2-1 Brasil (cuartos de final, 2010)
- Brasil 1-7 Alemania (semifinales, 2014)
- Brasil 0-3 Países Bajos (partido por el tercer puesto, 2014)
- Brasil 1-2 Bélgica (cuartos de final, 2018)
- Croacia 1-1 Brasil | Croacia ganó 4-2 en la tanda de penales (cuartos de final, 2022)
Precedentes favorables a los nórdicos
Dato curioso y, en cierto modo, inesperado. Brasil no sabe lo que es ganar a Noruega. Se han visto las caras cuatro veces, dos triunfos para los escandinavos y dos empates. El último duelo, en 2006.
Duelo por todo lo alto
Brasil y Noruega. Haaland, Vinicius, Odegaard, Neymar. Poco más que añadir. Partidazo de octavos el que tenemos por delante.
Buenas tardes y bienvenidos/as a la narración en directo del Brasil-Noruega de octavos de final del Mundial.
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