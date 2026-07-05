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MUNDIAL 2026

Brasil-Noruega, en directo: el partido de octavos de final del Mundial, en vivo

Sigue en vivo el duelo de octavos entre Brasil y Noruega

Vinicius Jr, en una imagen de archivo

Vinicius Jr, en una imagen de archivo / Alberto Estevez

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Sergi Capdevila

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