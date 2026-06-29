Ancelotti apuesta por la 'fórmula Real Madrid' para desactivar a Japón

Carlo Ancelotti repetirá por primera vez alineación desde que cogió las riendas de Brasil un año atrás. El italiano está convencido de que, por fin, ha encontrado el camino táctico para que la Seleção siga su progresión. Está convencido de que la evolución será suficiente para superar una eliminatoria trampa contra Japón en los dieciseisavos de final (a las 19h, horario peninsular español) en Houston.

Carletto está 'realmadridizando' a la Seleção con un sistema de juego que remite a la de su penúltima temporada en el Bernabéu, la previa a la llegada de Mbappé, cuando logró la Champions a base de milagros más que de fútbol, y la Liga. Es una fórmula que, con sus debidas particularidades, ha adaptado para Brasil y que tiene como protagonista a Vinícius Jr., que, como en aquel equipo, juega más por dentro que como un extremo izquierdo puro. El carioca ha transformado la confianza del enternador que mejor lo ha entendido en su carrera con goles, ya lleva cuatro en tres partidos. Es el alma mater del equipo.

Sin Raphinha, lesionado y que podría reaparecer ya en los octavos si se cumplen los pronósticos más optimistas, y con el 'menino' Rayan consolidado en la derecha, la Canarinha juega arriba con dos extremos, como hacía aquel Madrid con el propio Vinícius y Rodrygo.

Vinicius y Casemiro, dos jugadores de máxima confianza de Ancelotti / DPA

Este Brasil, y quien lo diría, no tiene un '9', aunque este dorsal lo lleve Matheus Cunha, que acaba siendo un centrocampista ofensivo con mucha llegada (ya ha firmado tres goles), desempeñando el rol de Bellingham en aquel Madrid.

Ancelotti está moldeando una identidad de equipo que nada tiene que ver con la cultura futbolística del 'jogo bonito'. Su pragmatismo, que el italiano prefiere definir como "resiliencia", es en realidad renunciar al balón, jugar de forma compacta y explotar la velocidad de sus delanteros y sus centrocampistas; en este caso Bruno Guimarães, que ya lleva tres asistencias, Lucas Paquetá, que es quien mejor se asocia con su amigo Vinícius (ambos salieron de la base del Flamengo), y el propio Cunha, el responsable de dar el verdadero equilibrio a la Seleção.

No será ninguna sorpresa ver cómo los canarinhos regalan hoy el balón a Japón, una selección superior en la concepción colectiva del juego y que despliega un fútbol más táctico y preciosista.

En este aspecto, el alumno es más fiel al estilo que su maestro, porque el crecimiento del fútbol nipón viene apadrinado por la influencia brasileña. Zico fue el primer gran futbolista que aterrizó en el país del Sol Naciente, donde el fútbol estaba en estado embrionario, y lo ayudó a desarrollarse en todos los aspectos. El delicioso documental 'Zico, el samurái de Quintino', producido por Netflix y disponible ya en la plataforma en algunos países, deja constancia de ello. Después llegarían otros internacionales como Dunga, César Sampaio o Leonardo, y cientos de otros futbolistas brasileños a lo largo de más de tres décadas.

Hoy Japón es un exportador de talento. El combinado de Hajime Moriyasu ya ha dado muestras de que es capaz de ofrecer minutos de máximo nivel, como hizo en la primera fase contra los Países Bajos (2-2). El Brasil de Ancelotti está prevenido, porque en la fecha FIFA de octubre cayó contra los Samuráis Azules en un amistoso en Tokio (3-2). Aquella fue la primera derrota de Brasil contra los nipones.

Japón, pendiente de Kubo y Ko Itakura

Brasil solo tiene la ausencia de Raphinha, porque Neymar Jr. regresó contra Escocia tras un paréntesis de casi mil días con la Canarinha y todo apunta a que Ancelotti le concederá minutos en el segundo tiempo.

Japón fue segundo en su grupo por delante de Suecia / EFE

Los nipones, por su parte, pueden acabar teniendo dos ausencias muy significativas. Takefusa Kubo se lesionó en la rodilla izquierda en el debut mundialista ante los Países Bajos. Aún no ha regresado. Aunque la lesión no reviste gravedad, el delantero de la Real Sociedad, formado en La Masia, podría forzar en caso de necesidad en la recta final del encuentro. Hoy es el primer todo o nada.

Otra baja destacada puede acabar siendo la del capitán Ko Itakura. El central del Ajax tuvo que retirarse en el primer tiempo del encuentro contra Suecia y se ha entrenado al margen del grupo.