Ancelotti: "¿Neymar? Obvio que puede jugar más de 15 minutos"

Brasil empieza a carburar a las órdenes de Carlo Ancelotti, que parece haber encontrado ya su once tipo mientras Raphinha sigue lesionado. El técnico italiano aseguró en rueda de prensa y en una entrevista con 'Globo' que "no" piensa "hacer muchos cambios" ante Japón este lunes a las 19:00 hora española, mientras que medios brasileños apuntan al mismo once titular que ante Escocia.

"Todos los jugadores están bien. No pienso hacer muchos cambios en el equipo. Tenéis que estar tranquilos, ¿de acuerdo? No me despertéis mañana con ideas fantasiosas para hacer cambios. Más o menos lo mismo que el otro día", espetó 'Carletto' al ser preguntado en 'Globo'. Luego, en sala de prensa, fue más cauto. "No quiero revelar el once. Si doy informaciones ahora vosotros vais a estar tranquilos para mañana. Yo voy a pensar y vosotros también tenéis que pensar", bromeó.

Y pese a que no planea modificar piezas, sí quiso destacar la competencia existente en la plantilla, que eleva el nivel grupal: "Hablé con ellos esta semana. Cuando eliges a alguien para jugar, no todos están contentos. Esta competición es especial. Es el Mundial. Necesitas a un jugador por un minuto, para un tiro libre, un córner. Lo entienden perfectamente. Es un momento especial".

Carlo Ancelotti, entrenador de la selección brasileña / EUROPA PRESS

El plan con Neymar

Sobre los diferentes nombres propios de Brasil, Ancelotti comenzó hablando de Neymar, cuya participación dependerá del desarrollo del encuentro: "Está evolucionando muy bien. Una pena que no haya entrenado todo el tiempo con nosotros. Obvio que puede jugar más de 15 minutos. Depende mucho del contexto del partido de mañana y la evolución".

Y pese a que no fue cuestionado por Raphinha, sí se pronunció sobre Cunha, gran referencia ofensiva junto a Vinicius: "La posición de Cunha en el último partido nos dio ventaja. No es una posición tan definida en el campo. Es importante cambiar de posición para no darle al equipo contrario un punto de referencia claro.

Finalmente, preguntado por lo que necesita su equipo para derrotar a Japón, fue claro con la lista de imprescindibles: "Necesitamos de muchas cosas, mente, corazón, ideas claras. Tenemos que estar preparados para todo lo que puede pasar en una eliminatoria. Creo que el equipo está motivado y con confianza".

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Paralelamente, ejerció también como portavoz Marquinhos, capitán de la 'verdeamarela'. Tal es el trabajo de Carlo Ancelotti al frente de la 'Canarinha' que incluso el central del PSG se deshizo en elogios hacia el italiano: "A pesar de todo lo que hemos vivido en los últimos años, llegamos a un Mundial con mérito para nuestro entrenador y directiva por proporcionar todo lo que necesitamos. Gracias a Ancelotti hemos mejorado en todos aspectos dentro y fuera del terreno de juego".