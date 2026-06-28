Raphinha se aísla y se centra en su plan

Raphinha solo tiene un objetivo ahora mismo entre ceja y ceja: reaparecer en este Mundial 2026, convencido de que aún no ha dicho su última palabra en la competición y de que será capaz de enderezar su rumbo personal.

El delantero del Barça sufrió una rotura de grado 1 de su castigado bíceps femoral de la pierna derecha en el Brasil-Haití (3-0) de la segunda jornada del grupo C, en Filadelfia. Era la noche del viernes 19; al día siguiente, las pruebas de imagen realizadas en un centro médico de Nueva Jersey confirmaron el diagnóstico. Es el mismo músculo que se rompió en la fecha FIFA de marzo; entonces fue de grado 2, lo que le obligó a parar cinco semanas y dejó a Hansi Flick sin uno de sus referentes ofensivos para las eliminatorias de Copa y Champions.

El doctor de la Seleção, Rodrigo Lasmar, le comunicó que se perdería, como mínimo, dos partidos: el último de la primera fase, que Brasil ganó 0-3 a Escocia con doblete de Vinícius y Neymar Jr. reapareciendo casi mil días después con la 'amarelinha', y el primer cruce de eliminatoria a partido único, los dieciseisavos de final, que se disputará este lunes en Houston y en el que la Canarinha se medirá a Japón.

Raphinha cree que podrá volver a jugar con Brasil en el Mundial / EFE

En la versión más optimista, y siempre que el conjunto de Ancelotti logre pasar el corte ante los nipones, Raphinha podría reaparecer el domingo 5 de julio, en Nueva Jersey, en los octavos de final, ante el ganador del Costa de Marfil-Noruega.

Nada ni nadie está desconcentrando al barcelonista, que sigue trabajando en régimen intensivo, lo que significa tres sesiones diarias, en el cuartel general de Brasil en Nueva Jersey.

Para no romper su rutina, así como ocurrió en el último encuentro, no se ha desplazado con la expedición canarinha, que ayer voló hacia Houston. Quiere ganar tiempo al tiempo, consciente de que cada día puede ser vital. No tenía ningún sentido realizar un desplazamiento aéreo de tres horas y, luego, no poder seguir la misma rutina que el resto del equipo.

La amenaza de Rayan

De momento, Ancelotti le ha encontrado un reemplazo en el extremo derecho que ha convencido a todos: el zurdo Rayan, de 19 años, que tuvo una actuación convincente ante Escocia, coronada con una asistencia. El ex del Vasco, que desde enero juega en el Bournemouth, se ha ganado la confianza del técnico italiano, del vestuario y de la prensa y la 'torcida'. Repetirá de salida contra Japón y no son pocos los que aseguran que ya ha desbancado a Raphinha en las preferencias de Carletto.

Rayan cuenta con la confianza de Ancelotti / AFP

Raphinha está aislado con relación a todo el ruido mediático que se ha generado alrededor suyo durante el Mundial: desde supuestos conflictos familiares, que su mujer Natalia ha desmentido en su frenética actividad en las redes sociales, hasta la oferta que tendría del Al-Hilal y que, según el portal GE del Grupo Globo, estudiará cuando finalice su participación mundialista.

El club de Riad, que quiere un jugador de referencia internacional para su ataque, también estaría negociando con Salah, que a partir del 1 de julio será agente libre tras cerrar su exitosa etapa en el Liverpool.